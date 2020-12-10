Cezayı yedi, oynamaya başladı
|10 Aralık 2020 09:40
|+Aa- Yazdır
Karabük'te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Bulak Kavşağı mevkiinde Murat A. idaresindeki otomobilin lastiğinin patlak olduğunu söylemek ve kontrol etmek amacıyla durdurdu.
Hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri Murat A.'nın otomobilden inmesini istedi. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde 128 promil alkollü olduğu tespit edilen Murat A.'ya alkollü araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, muayenesiz araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından toplamda 10 bin 857 TL para cezası uyguladı.
Kesilen para cezasının ardından Murat A. alkolünde etkisiyle şarkı söyledi ve dans etti. Vatanını, milletini çok sevdiğini ve kendisinin haksız olduğunu sık sık dile getiren alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Pandemi bakımı ödeniyor'
10 Aralık 2020 08:12
|Kastamonu'ya il dışından gelenler için 10 gün süreyle karantina uygulanacak
10 Aralık 2020 00:39
|Oteli meyhaneye çevirdiler: 3'ü kadın, 12 kişiye ceza
09 Aralık 2020 22:22
|Yılbaşı dahil 4 günlük kısıtlama olacak mı?
09 Aralık 2020 20:34
|Koca, 'Rus aşının bizden ruhsat alması mümkün değil' demişti. Kremlin sözcüsü açıklama yaptı
09 Aralık 2020 20:01
|Bir kurum daha, görevde yükselme sınavını erteledi
09 Aralık 2020 19:42
|Valiliklere 'Olta Balıkçılığı' genelgesi gönderildi
09 Aralık 2020 19:18
|Sakarya'da evlerdeki toplu buluşma ve etkinlikler yasaklandı
09 Aralık 2020 18:59
|İçişlerinden 'Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler' konulu genelge
09 Aralık 2020 18:55
|Polis merkezinde 10 emniyet personeli karantinaya alındı
09 Aralık 2020 16:15