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Erdoğan 'CHP'deki taciz iddialarını gündemde tutmak lazım' talimatını verdi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'deki taciz iddialarının gündemde tutulması talimatını verdiğini yazdı
 10 Aralık 2020 08:44
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Erdoğan 'CHP'deki taciz iddialarını gündemde tutmak lazım' talimatını verdi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Cumhurbaşkanlığı hesabı karıştı' başlıklı bugünkü yazısında, CHP ile AK Parti arasında da tartışmalara neden olan 'CHP içindeki cinsel taciz' iddialarına değindi.

Selvi yazısında,

"CHP, unutulsun istiyor ama cinsel taciz iddiaları unutulacak cinsten değil. AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, CHP'de PM üyeliği yapan ve milletvekili adayı olan Nazlı Eray'ın 'Sis Kelebekleri' romanında o zaman CHP Genel Merkezi'nde maruz kaldığı bir cinsel taciz olayını hatırlatan tweet'ler atmıştı.

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AK Parti MKYK'da Orhan Miroğlu'na bu tweet'leri soruluyor. Miroğlu da romanını okuduktan sonra yazar Nazlı Eray'ı aradığını, bunun bir kurgu olup olmadığını sorduğunu söylüyor. Nazlı Eray'ın kendisine, "Ne kurgusu, gerçek" dediğini ve taciz olayını anlattığını ifade ediyor. Zaten Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı da bu konuyu gündeme taşıdı. Miroğlu'nun açıklamaları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'CHP'deki cinsel taciz iddialarını gündemde tutmak lazım' diye talimat veriyor" ifadesini kullandı.
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