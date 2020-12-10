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Başkent'te sahte rapor ile 2 milyonluk vurgun

Ankara'da organ nakli olmuş gibi gösterdikleri kişiler üzerinden ilaç kullanım raporları ve reçeteler hazırlayarak 2 milyon liralık ilaç vurgunu yapan çete çökertildi. Doktor, eczacı ve hastane çalışanlarının içinde olduğu şüphelilerin raporlarla çok pahalı olan ve özel reçetelerle satılan ilaçları kullanıyormuş gibi gösterdikleri, reçetelerle bu ilaçları SGK üzerinden alarak piyasaya sattıkları öğrenildi.
 10 Aralık 2020 08:59
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Başkent'te sahte rapor ile 2 milyonluk vurgun

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre: Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Başkentte bir devlet hastanesinde sahte raporlar üzerinden yazılan reçetelerle 'ilaç vurgunu' yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik-fiziki takibin ardından içerisinde doktor, eczacı, eczacı kalfaları, hastanenin bilgi işlem sorumlusu ve yine hastanenin güvenlik görevlisinin de işin içinde olduğu çete belirlendi. Soruşturma kapsamında isimleri belirlenen 3 doktorun dosyasını ayıran ekipler, hastanenin bilgi işlem sorumlusu A.C., hastanenin güvenlik görevlisi S.Y. eczane kalfaları A.D., H.Y., A.B., F.Y. ve B.Y.'nin de aralarında bulunduğu 23 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda sahte raporlar üzerinden hazırlanan reçeteler ve özel reçetelerle alınabilen 3 bin 500 kutu ilaç ele geçirildi.

PİYASAYA SATTILAR

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde şüphelilerin, 'organ nakli' olmuş gibi gösterdikleri kişiler üzerinden ilaç kullanım raporları ve reçeteler hazırladığı belirlendi. Bu raporlarla çok pahalı olan ve özel reçetelerle satılan ilaçları kullanıyormuş gibi gösterdikleri, ilaçları SGK üzerinden eczanelerden aldıkları, ardından da piyasaya sattıkları iddia edildi. Şüphelilerin bu yolla 2 milyon lira vurgun yaparak SGK'yı zarara uğrattıkları öne sürüldü.

HİÇ HASTANEYE GİTMEMİŞLER

Mali Büro ekipleri, adlarına sahte rapor hazırlanan kişilerin de bilgilerine başvurdu. 'Organ nakli' olmuş gibi gösterilerek adlarına rapor hazırlananların, söz konusu hastaneye hiç gitmedikleri belirlendi. Şüphelilerin, sahte raporları aralarında akrabalarının da bulunduğu kimlik bilgilerine ulaştıkları kişiler üzerine hazırladıkları öğrenildi. Şüpheli olarak gözaltına alınan hastanede güvenlik görevlisi olan S.Y. ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Daha önce hastaneye gelen eczane kalfası A.D. konuyu bana anlattı, paraya ihtiyacım vardı. Kabul ettim, benim yaptığım rapor hazırlanması için A.D.'yi ve diğer eczane çalışanlarını bilgi işlem bölümüne götürmek veya doktorlarla görüştürmekti. Bunun karşılığında bana para veriyorlardı" dediği öğrenildi. Şüpheli 23 kişinin emniyetteki sorgularından sonra savcılığa sevkedilecekleri kaydedildi.
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