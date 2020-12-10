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FETÖ'cüler Yunan hatlarını kullanıyor

Yurt içi telefon operatörleri üzerinden kurdukları iletişimle tek tek belirlenen FETÖ üyelerinin sinsi taktiği ortaya çıktı. Hainlerin, yakalanmamak için Yunan telefon hatlarını kullandıkları belirlendi
 10 Aralık 2020 09:06
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FETÖ'cüler Yunan hatlarını kullanıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle il genelinde 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Geçen cumartesi günkü operasyonda, örgütün 'gaybubet evleri' olarak kullandığı 32 adreste çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bulunan örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçti.

Dijital materyallerde yapılan ilk incelemelerde örgüte üye kazandırılması noktasında halen aktif bir yapılanmaya gidildiği ortaya çıkarıldı. FETÖ operasyonlarında artan itirafçı sayısına karşı örgüt üyelerinin motivasyonlarını üst düzeyde tutmaya çalıştıkları belirlendi.

Şüphelilerden 2'sinin cep telefonlarında yapılan ilk incelemeler sonucunda, örgüt üyelerinin deşifre olmamak için Yunanistan'daki GSM operatörlerine ait hatları kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin, Yunan hatlarına indirdikleri şifreli mesajlaşma uygulamalarıyla örgüt içi haberleştikleri belirlendi.

Örgüt üyelerinin şifreli mesajlaşma uygulamalarını indirdikleri telefonlarında ayrıca, olası polis baskınlarına karşı yazışmaların silinebilmesine yarayan kriptolu programlara da rastlandı.

Bilindiği üzere geçen cumartesi Başakşehir'deki bir adrese düzenlenen baskında ilginç bir görüntü ortaya çıkmıştı. Polisin eve geldiğini gören şüpheli, elindeki cep telefonlarını bir çarşafa sararak pencereden fırlatmıştı. Bina çevresinde yapılan aramalarda çarşafa sarılı 5 cep telefonu ile bir de cep telefonu numarası yazılı kağıt ele geçirilmişti.
Sabah
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