Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan haber var!
|10 Aralık 2020 10:08
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Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk canlı yayınında bir anda rahatsızlanmıştı. Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in edindiği bilgiye göre, hemen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ceyhan'ın tetkikleri yapıldıktan sonra mide kanaması geçirdiği belirlendi ve tüm müdahaleleri yapılarak servise alındı.
Arayan, soran, ilgilenen ve dualarını esirgemeyen bütün dostlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir mide kanaması geçirdim şu anda çok iyiyim. Yakında görüşmek umuduyla. pic.twitter.com/6Hdd6cjbNaDr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) December 10, 2020
Ceyhan'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca sosyal medya hesabından, Prof. Dr. Ceyhan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek "Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Hocamızla görüştüm. Genel durumu iyi. Yakından takip ediyoruz. Hocamıza geçmiş olsun" dedi.
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