İlk yerli çip testleri geçti
|10 Aralık 2020 09:14
|+Aa- Yazdır
Ticaret savaşların bir numaralı aktörü haline gelen, ülkelerin milyar dolarlar boyutunda yatırım yaptığı, devlet teşviklerinin uygulandığı çip teknolojisi alanında Türkiye, ciddi bir adım atmaya hazırlanıyor. Yabancı üretim mikroişlemcilerin yerine ikame edilebilecek yerli işlemci Çakıl, yerli silah sistemlerinin güvenliğine büyük katkı sunacak. Yerlileştirilmesiyle savunma, havacılık ve silah elektroniğinde görev alan bilgisayarların güvenliği Çakıl'a emanet edilecek. Türkiye'nin teknoloji güvenliğinde temel yapıtaşlarından biri olacak milli işlemci üretimi, herhangi bir aksama olmadan planlandığı şekilde devam ediyor. BİLGEM'de üretilen milli işlemci Çakıl, yerli silah sistemlerinde hızı ve düşük güç tüketmesi ile dikkat çekiyor. Çiplerin yerlileşmesiyle maliyet avantajı da sağlanacak. Lisans ve satış hakları Türkiye'ye ait olan Çakıl, yerlileşen en stratejik teknolojik ürünlerden biri olacak.
MALEZYA İLE İŞBİRLİĞİ BAŞLADI
Türkiye ve Malezya arasında Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Dr. Mahathir Bin Mohammad huzurunda imzalanan 18 anlaşmadan biri çip üretimi konusunda işbirliğini kapsıyordu. Türk mühendisler Çakıl'ın üretimi için çip yatırımı yeteneğine sahip tek Müslüman ülke Malezya'dan çip üretim eğitimi aldı.
Betül Usta
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|WhatsApp'ta tezgah açmak artık mümkün: İşte yeni özellik!
10 Aralık 2020 09:22
|Selçuk Bayraktar: Bayraktar TB2 270 bin saati geride bıraktı
09 Aralık 2020 17:15
|Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı
09 Aralık 2020 16:22
|Türkiye'den ilk defa doğrudan Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile telsiz görüşmesi gerçekleştirildi
09 Aralık 2020 14:05
|Iphone'dan daha pahalı kulaklık! İşte Türkiye fiyatı
09 Aralık 2020 09:24
|C130 uçaklarının sistemleri TUSAŞ tarafından millileştiriliyor
08 Aralık 2020 22:52
|Radyasyon teknolojisi, uzaydaki görevini başarıyla tamamlayarak Dünya'ya döndü
08 Aralık 2020 12:28
|Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili
08 Aralık 2020 11:17
|Baykar: Mini İHA güvenlik güçlerimize hizmet etmeye hazır
07 Aralık 2020 23:34
|WhatsApp'tan 'güncelleme' kararı! 2021'de başlıyor
07 Aralık 2020 09:19