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Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu iki terörist teslim oldu

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 10 Aralık 2020 09:25
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Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu iki terörist teslim oldu

Van'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK'lı teröristlerin ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 2015'te Mersin'de ve 2014'te Van'da terör örgütüne katılan 2 teröristin ikna edilerek teslim olmaları sağlandı.
Anadolu Ajansı
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