WhatsApp'ta tezgah açmak artık mümkün: İşte yeni özellik!

Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması bir kez daha platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündemde.

1.5 milyon aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp, alışveriş özelliği için yeni bir adım attı. ntv.com.tr'de yer alan habere göre, WhatsApp alışveriş özelliğini bir alışveriş sepeti ekleyerek daha da iyileştirdiğini duyurdu.

Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamada bu özellik ile kullanıcılara, tek seferde birden fazla ürün seçme imkanı tanınacağı bilgisinin altı çizildi.

WhatsApp'a bir yeni özellik daha! Kullanıcılar dikkatWhatsApp geçtiğimiz ay alışveriş özelliklerini genişleterek kullanıcıların ürün kataloglarını incelemelerini ve direkt olarak WhatsApp konuşmasından eşya satın almalarını kolaylaştırmıştı.