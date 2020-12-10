WhatsApp'ta tezgah açmak artık mümkün: İşte yeni özellik!
Mesajlaşma platformu WhatsApp 'Sepetler' özelliği ile mağaza tezgahına dönüşüyor.
|10 Aralık 2020 09:22
|+Aa- Yazdır
Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması bir kez daha platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündemde.
1.5 milyon aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp, alışveriş özelliği için yeni bir adım attı. ntv.com.tr'de yer alan habere göre, WhatsApp alışveriş özelliğini bir alışveriş sepeti ekleyerek daha da iyileştirdiğini duyurdu.
Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamada bu özellik ile kullanıcılara, tek seferde birden fazla ürün seçme imkanı tanınacağı bilgisinin altı çizildi.
WhatsApp'a bir yeni özellik daha! Kullanıcılar dikkatWhatsApp geçtiğimiz ay alışveriş özelliklerini genişleterek kullanıcıların ürün kataloglarını incelemelerini ve direkt olarak WhatsApp konuşmasından eşya satın almalarını kolaylaştırmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İlk yerli çip testleri geçti
10 Aralık 2020 09:14
|Selçuk Bayraktar: Bayraktar TB2 270 bin saati geride bıraktı
09 Aralık 2020 17:15
|Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan kelimeleri açıkladı
09 Aralık 2020 16:22
|Türkiye'den ilk defa doğrudan Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile telsiz görüşmesi gerçekleştirildi
09 Aralık 2020 14:05
|Iphone'dan daha pahalı kulaklık! İşte Türkiye fiyatı
09 Aralık 2020 09:24
|C130 uçaklarının sistemleri TUSAŞ tarafından millileştiriliyor
08 Aralık 2020 22:52
|Radyasyon teknolojisi, uzaydaki görevini başarıyla tamamlayarak Dünya'ya döndü
08 Aralık 2020 12:28
|Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili
08 Aralık 2020 11:17
|Baykar: Mini İHA güvenlik güçlerimize hizmet etmeye hazır
07 Aralık 2020 23:34
|WhatsApp'tan 'güncelleme' kararı! 2021'de başlıyor
07 Aralık 2020 09:19