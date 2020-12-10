1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden deprem raporu

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından hazırlanan rapordan:- "Sahada yapılan gözlemsel tespitlere istinaden hasar gören binaların büyük çoğunluğunun 1998 öncesi betonarme olarak inşa edildiği, 6 ve üzeri katlı olduğu, önemli bir kısmının bitişik nizam şeklinde imal edildiği, kapalı çıkmalar içerdiği, yumuşak kat özellikleri taşıdığı anlaşılmaktadır"- "Bazı yapılar sadece dışarıdan incelendiğinde hasarsız gibi gözükebilmekte, ancak içeriden yapılan detaylı incelemeler sonucunda ağır hasar seviyesinde olduğu anlaşılmaktadır"
 10 Aralık 2020 09:23
+Aa- Yazdır
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden deprem raporu

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim saat 14.51'de meydana gelen ve 117 kişinin ölümüne neden olan depreme ilişkin İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tarafından rapor hazırlandı.

İKÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr Mehmet Sorgun başkanlığında öğretim üyeleri tarafından hazırlanan "30 Ekim 2020 Ege Denizi Seferihisar Depremi Değerlendirme Raporu"nda deprem sonrası elde edilen veri ve saha gözlemleri yorumlandı.

Depremden en fazla etkilenen İzmir ilçelerinin ele alındığı çalışmada, bölgeye ait zemin türü, ortalama kayma dalgası hızı, yer hareketi spektrumu ve zemin büyütme oranları irdelenerek bu parametreler arasındaki ilişkiler incelendi.

Raporda, bölgede yaşanan depremi derinlemesine ele alan teknik bulguların yanı sıra binalarda oluşan göçme ve hasarların nedenlerine ilişkin gözlem, tespit ve öneriler yer aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından elde edilen ölçümlerden alüvyon gibi zayıf zeminlerin bulunduğu bölgelerde önemli derecede zemin büyütmelerinin olduğunun gözlemlendiği belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Sahada yapılan gözlemsel tespitlere istinaden hasar gören binaların büyük çoğunluğunun 1998 öncesi betonarme olarak inşa edildiği, 6 ve üzeri katlı olduğu, önemli bir kısmının bitişik nizam şeklinde imal edildiği, kapalı çıkmalar içerdiği, yumuşak kat özellikleri taşıdığı ve diğer birtakım düzensizlikleri içerdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca, bazı binaların alt kat kolonlarında korozyona bağlı hasarların oluştuğu da görülmüştür. Beton kalitelerinin de oldukça düşük olduğu anlaşılmaktadır. Bazı yapılar sadece dışarıdan incelendiğinde hasarsız gibi gözükebilmekte, ancak içeriden yapılan detaylı incelemeler sonucunda ağır hasar seviyesinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle hasarlı olabilecek binaların kullanılmadan önce konusunda uzman inşaat mühendisleri tarafından incelenmesi önem taşımaktadır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
URAP, 2020-2021 Dünya Sıralamalarını yayımladı
07 Aralık 2020 15:45		 Türk bilim insanları arıların gen haritasını çıkaracak
05 Aralık 2020 23:47
Öğretim üyesi, yeni bir toprak bakterisi keşfetti
04 Aralık 2020 16:09		 YÖK engelli öğrencilerin eğitime erişimini mercek altına aldı
03 Aralık 2020 10:40
En etkili bilim insanları listesinde, rekor İTÜ'nün...
02 Aralık 2020 13:20		 En etkili bilim insanları listesinde yer alan 857 Türk akademisyenin tam listesi
02 Aralık 2020 12:43
YÖK Atlas, tercih yapacak adaylar için güncellendi
02 Aralık 2020 10:54		 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde KBÜ'den iki isim
01 Aralık 2020 23:23
ÇÜ'den 8 bilim insanı, en başarılılar listesinde
01 Aralık 2020 23:01		 'Herkesin bilgisayarı yok' diyen öğrenciye akademisyenden azar
01 Aralık 2020 12:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:26 - Top oynayan çocuklara kızdı, tüfekle ateş açtı10:24 - Samsun'da Balkondan Atlayan Avukat Hayatını Kaybetti10:18 - 'Amacımız ülkemizi 4. sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmek'10:13 - Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan sevenlerine mesaj10:08 - Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan haber var!10:04 - Danıştay İDDK'dan vergi müfettişlerinin iller arası atamaları hakkında önemli karar!
10:04 - Böcek, Kılıçdaroğlu'nun özel olarak gönderdiği kişiyi görevden aldı10:03 - Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı10:02 - Borsa güne yükselişle başladı10:01 - Bakan Kasapoğlu: Merkez ve Taşra teşkilatına 515 personel alacağız09:58 - İzmir'de bir kadın eşinin falçatalı saldırısından KADES sayesinde kurtuldu09:52 - İtirafçı FETÖ'cülerin göreve dönme imkanı yok
09:50 - Çaldığı arabanın sahibinin kredi kartıyla tatlı alan şüpheli aranıyor09:47 - Güne başlarken döviz fiyatları09:40 - Cezayı yedi, oynamaya başladı09:30 - 'Politikaların insan hakları ekseninde yapılandırılması gerekiyor'09:30 - Kovid-19'un ilacı bulundu mu?
09:25 - Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu iki terörist teslim oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanı Gül'den personel alımına dair açıklama
Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı
BioNTech: Siber saldırıda aşı verilerimiz hacklendi
Oyuncu Hakan Boyav: Türkiye'de ödül almak için solcu olacaksınız
Başkent'te sahte rapor ile 2 milyonluk vurgun
Kocasını çocuklarının önünde 22 kez bıçaklayarak öldürdü
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Edebiyatta Toptaş depremi: Özür dilemiyorum
Hakim babadan öz çocuğuna istismar iddiası
Böcek, Kılıçdaroğlu'nun özel olarak gönderdiği kişiyi görevden aldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hakan boyav 1
kaptıkaçtı 2
türk askerlerinin bakü'deki geçişi 3
ne çektin be 2
eliyle dürtükleyen insan 2
siyasilerin sevdiği şeyler 1
pierre webo 1
tebde mola var 1
PSG-Başakşehir maçında ırkçılık skandalının olması 3
ıkea kupa bardakları 1
SON İLANLAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı, sözleşmeli 500 yurt yönetim memuru alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KOSGEB, 44 kobi uzman yardımcısı alacak
Bursa Belkar Geçici 8 İşçi Alacak
Ordu Fatsa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Giresun Alucra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam