Bakan Kasapoğlu: Merkez ve Taşra teşkilatına 515 personel alacağız
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 515 personel alacaklarını duyurdu.
|10 Aralık 2020 10:01
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