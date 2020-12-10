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Bakan Kasapoğlu: Merkez ve Taşra teşkilatına 515 personel alacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 515 personel alacaklarını duyurdu.
 10 Aralık 2020 10:01
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Bakan Kasapoğlu: Merkez ve Taşra teşkilatına 515 personel alacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 515 personel alacaklarını duyurdu.

Anadolu Ajansı
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