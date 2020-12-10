Borsa güne yükselişle başladı
|10 Aralık 2020 10:02
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,75 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 1.355,07 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,11 ve holding endeksi yüzde 0,42 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile metal ana sanayi oldu.
Dün yüzde 0,78 değer kazanarak günü 1.350,32 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, böylece tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gün içinde 1.360,63 puanla da rekor seviyeyi gördü.
Analistler, sanayi hisselerindeki pozitif seyre dün banka hisselerinin de katılması ile BIST 100 endeksinin rekor seviyeye yükseldiğini, dolar bazında ise halen zirvesinin çok gerisinde ve emsallerine göre ucuz olduğunu söyledi.
Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 seviyesinin önemli direnç, 1.320 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.
Bu arada, ECB'nin, bugünkü toplantıda faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) ve Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri'nde (TLTRO) yapacağı ayarlamalarla "güvercin" tutumunu devam ettireceği tahmin ediliyor.
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