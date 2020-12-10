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Böcek, Kılıçdaroğlu'nun özel olarak gönderdiği kişiyi görevden aldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 108 günlük koronavirüs tedavisinin ardından görevine geri döndü. Belediyedeki makamında 20 dakika kalan Böcek, CHP'yi karıştıran 3 karara imza attı. Muhittin Böcek, kendisi hastayken, büyükşehiri toparlasın diye Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Ankara'dan Antalya'ya gönderilen eğitimci Hüseyin Karakuş'u genel sekreter yardımcılığından aldı.
 10 Aralık 2020 10:04
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Böcek, Kılıçdaroğlu'nun özel olarak gönderdiği kişiyi görevden aldı

Muhittin Böcek, 108 günlük tedavinin ardından göreve döndüğünün ilk günü 20 dakika süreyle oturduğu koltuğunda CHP'yi karıştırdı. CHP'li Mehmet Hacıarifoğlu'ndan vekaleti geri alıp, kendisi hastanedeyken yetkileri tırpanlanan genel sekreter avukat Cansel Çevikol Tuncer'e yetkilerini iade etti. Son olarak da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe indirdi. Antalya'da yaşananların perde arkasını Hürriyet yazarı Yalçın Bayer yazdı...

İşte ayrıntılar...

Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği adamı görevden aldı

Muhittin Böcek, kendisi hastayken, büyükşehiri toparlasın diye Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Ankara'dan Antalya'ya gönderilen eğitimci Hüseyin Karakuş'u genel sekreter yardımcılığından alan Böcek, böylece genel başkana karşı da kılıçları çekmiş oldu. Aslında Böcek ile Kılıçdaroğlu arasındaki ilk gerginlik seçimin hemen arkasından yaşanmıştı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile ilk çatışmaları

Kılıçdaroğlu, danışmanlığını da yapan ve CHP'de 'belediyeciliğin kitabını yazan adam' olarak bilenen Hüseyin Karakuş'u büyükşehire genel sekreter yapmak istedi. Böcek bu teklifi reddetti ve bir dönem işinsanı Fettah Tamince'nin de avukatlığını yapan avukat Cansel Çevikol Tuncer'i genel sekreter olarak atayacağını söyledi. Tuncer'in memuriyetteki süresi bu görev için yetmeyince, Böcek hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, hem de 'ata dostum' dediği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yardım istedi. Bu iki desteği yanına alan Böcek'in isteği 6 ay sonra gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu'nun emanetini 'uzman' olarak sürdü

Uzun süredir Antalya Büyükşehir'in mevcut bir bakanın adamları tarafından yönetildiğine dair söylentiler dolaşıyordu. Genel sekreter Tuncer'in de bu kadroya destek olduğu dillerden düşmüyordu. İşte Böcek hastalanınca CHP Genel Merkezi'nin de eline fırsat geçmiş oldu ve Tuncer'in yetkileri tırpanlandı. Ancak bu durum Böcek hastaneden çıkana kadar sürdü. Başkan, genel sekreterinin yetkilerini tırpanlayan vekili görevden aldı, Kılıçdaroğlu'nun emaneti olan Karakuş'u özel kalem müdürlüğü emrine 'uzman' olarak sürdü ve genel sekreteri Çevikol'u da eski yetkileriyle donattı.

Muhittin Böcek AK Parti'ye mi geçiyor?

Bu, genel merkezde büyük yankı uyandırdı. Aynı zamanda Antalya'da parti de karıştı. CHP Antalya İl Başkanlığı, partinin resmi sitesinden, "Karakuş'un görevden alınması ciddi rahatsızlık yaratmıştır" mesaj geçti. CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ise Hüseyin Karakuş'un görevden alınmasının 'partilileri üzdüğünü' ve 'göreve iadesini beklediklerini' duyurdu.

Bu tartışmaların hemen ardından "Böcek, AK Parti'ye geçiyor" dedikodusu yayıldı.

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