SpaceX'in test ettiği uzay mekiği iniş sırasında patladı
|10 Aralık 2020 10:13
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ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in "Starship" mekiğinin SN8 prototipi, test sırasında patladı.
SpaceX'in, Teksas eyaletindeki Boca Chica test sahasında yürüttüğü deneme uçuşunda personel taşıma özelliği bulunan mekik bir süre infilak etti.
Uçuşun ardından dikey alçalma manevrasına geçen mekik, yere temas etmesinin ardından patladı.
SpaceX'in sahibi Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yakıt iletim tankının basıncının inişteki yanma sırasında düşük seviyede olduğunu, bu durumun da mekiğin yere temasının olması gerekenden yüksek hızda gerçekleşmesiyle sonuçlandığını belirtti.
"Biz ihtiyacımız olan tüm veriyi aldık." ifadesini kullanan Musk, SpaceX ekibini tebrik eti.
SpaceX, Starship'i Mars yolculuğunda kullanmayı planlıyor.
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