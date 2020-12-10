1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

SpaceX'in test ettiği uzay mekiği iniş sırasında patladı

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in "Starship" mekiğinin SN8 prototipi, test sırasında patladı
 10 Aralık 2020 10:13
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in "Starship" mekiğinin SN8 prototipi, test sırasında patladı.

SpaceX'in, Teksas eyaletindeki Boca Chica test sahasında yürüttüğü deneme uçuşunda personel taşıma özelliği bulunan mekik bir süre infilak etti.

Uçuşun ardından dikey alçalma manevrasına geçen mekik, yere temas etmesinin ardından patladı.

SpaceX'in sahibi Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yakıt iletim tankının basıncının inişteki yanma sırasında düşük seviyede olduğunu, bu durumun da mekiğin yere temasının olması gerekenden yüksek hızda gerçekleşmesiyle sonuçlandığını belirtti.

"Biz ihtiyacımız olan tüm veriyi aldık." ifadesini kullanan Musk, SpaceX ekibini tebrik eti.

SpaceX, Starship'i Mars yolculuğunda kullanmayı planlıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronada aşı umudu! Hangi ülke ne kadar sipariş etti?
10 Aralık 2020 13:33		 NATO'dan AB'ye Türkiye için 'olumlu yaklaşım' tavsiyesi
10 Aralık 2020 13:30
Rus aşısını olanlarda, antikor gelişen de var gelişmeyen de
10 Aralık 2020 12:18		 Türk komandolar ve SİHA'lar da Bakü'deki geçit töreninde yer alacak
10 Aralık 2020 12:08
'Milyarlarca kişi aşı olamayacak'
10 Aralık 2020 08:17		 BioNTech: Siber saldırıda aşı verilerimiz hacklendi
10 Aralık 2020 00:35
Doğu Akdeniz'de diyabet iki kattan fazla arttı
09 Aralık 2020 23:54		 ABD'de Kovid-19 salgını hastanelerin kapasitesini zorluyor
09 Aralık 2020 20:17
Kanada Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısını onayladı
09 Aralık 2020 20:16		 ABD ve AB ülkeleri, aşı stokçuluğuna başladı
09 Aralık 2020 16:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:57 - Bakan Ersoy: Pandemi sonrası en hızlı büyüyen sektör turizm olacak13:49 - Kasımda en çok konut bu ilçelerde satılığa çıktı13:43 - İSKİ su borçlarını yapılandırıyor13:41 - Türkiye ile İtalya arasında JETCO Protokolü imzalandı13:33 - Koronada aşı umudu! Hangi ülke ne kadar sipariş etti?13:30 - NATO'dan AB'ye Türkiye için 'olumlu yaklaşım' tavsiyesi
13:25 - Korkutan harita... Şiddetli kuraklık uyarısı!13:17 - Türkiye'nin batı kıyı kesimlerinde bugün fırtına bekleniyor13:10 - Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü13:09 - FETÖ'nün 'MİT kumpası' davasında 6 tahliye13:06 - Bakan Karaismailoğlu: Trenimiz önümüzdeki hafta Çin'e varacak13:00 - Çeyrek altın ne kadar?
12:54 - Maskesiz yakalanan dilenci: 50 ceza yazıldı, ödemedim, bunu da ödemeyeceğim!12:51 - Erdoğan: Azerbaycan 44 günlük destansı bir mücadele verdi12:45 - Testi pozitif çıkanların ikametlerine 'Bu konut ziyarete kapalıdır' notu asılacak12:45 - 'Vatan muharebesinde Türkiye'nin desteğini hissettik'12:39 - Toplam kredi stoku ekim sonunda 3,8 trilyon liraya ulaştı
12:38 - Yargıtay, Bylock'ta aşk yazışmaları var dedi, beraat kararı verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ataş Kara, maskesiz hayatın ne zaman başlayacağını açıkladı
Adalet Bakanı Gül'den personel alımına dair açıklama
Yargıtay, Bylock'ta aşk yazışmaları var dedi, beraat kararı verdi
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan ilk mesaj
Böcek, Kılıçdaroğlu'nun özel olarak gönderdiği kişiyi görevden aldı
Mahalle fırınında ekmek pişiren 40 kadının testi pozitif çıktı
BioNTech: Siber saldırıda aşı verilerimiz hacklendi
HSCB'den 2021 yılında altın için tahmin
Bakan Kasapoğlu: Merkez ve Taşra teşkilatına 515 personel alacağız
Oyuncu Hakan Boyav: Türkiye'de ödül almak için solcu olacaksınız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2020'de en çok yapılan aramalar 2
KADES 1
Bırakın Çin aşısını kötülemeyi 1
Suudi Arabistandan sınırdışı edilen adamlar 1
geceye bir enstrümantal parça bırak 1
hande sümertaş üzerinden cinsiyetçi mağduriyet yaratmak 1
vura vura vura kıra kıra kıra 2
08.12.2020 anadolu efes vs asvel maçı 5
pfizer biontech aşısı 6
Behlül kaçar 1
SON İLANLAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı, sözleşmeli 500 yurt yönetim memuru alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KOSGEB, 44 kobi uzman yardımcısı alacak
Bursa Belkar Geçici 8 İşçi Alacak
Ordu Fatsa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Giresun Alucra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam