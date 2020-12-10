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Top oynayan çocuklara kızdı, tüfekle ateş açtı

Esenyurt'ta evinin önünde top oynayan çocuklara sinirlenen bir kişi, tüfeğe sarıldı. Çocuklara doğrulttuğu tüfekle havaya ateş de aşan zanlı gözaltına alındı.
 10 Aralık 2020 10:26
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İstanbul Esenyurt'ta kapısının önünde top oynayan çocuklara sinirlenen bir kişi, evinden aldığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1343. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan apartmanda yaşayan Mithat B., dışarıda top oynayan çocukların seslerinden rahatsız oldu.

Evinden çıkan Mithat B., çocuklarla tartışmaya başladı. Çocuklara bağırması üzerine o an sokakta bulunan genç bir kız, Bayramoğlu'nu uyardı. Bunun üzerine Mithat B. kızın üzerine yürürken, başka bir genç adama yumruk attı.

Tartışmadan sonra yaşadığı apartmana dönen adam, evinden aldığı pompalı tüfekle tekrar dışarı çıktı. Yanında getirdiği tüfeği önce sokaktaki çocuklara doğrultan öfkeli adam, havaya bir el ateş edip, sonra apartmana geri döndü.

Yaşananları gören sokaktaki vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mithat B.'Yİ bina içinde yakaladıktan sonra gözaltına aldı.

Tüfeğine de el konulan şüpheli ifadesi alınmak üzere Kıraç Polis Merkezine götürüldü.

Sokaktaki çocukların gözleri önünde yaşanan dehşet anları ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerine Mithat B.'nin , sokaktaki çocuklarla tartışması, pompalı tüfeği çocuklara doğrultup daha sonra da havaya ateş etmesi ve gözaltına alındığı anlar yansıdı.
DHA
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