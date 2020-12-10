Mahalle fırınında ekmek pişiren 40 kadının testi pozitif çıktı
Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi'nde ortak kullanılan fırında ekmek pişiren 40 kadının testi pozitif çıkınca karantina önlemi alındı
|10 Aralık 2020 10:35
|+Aa- Yazdır
Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kapuzbaşı Mahallesi'nde halkın ortak kullandığı fırında ekmek pişirmek için bir araya gelen kadınlardan 40'ının koronavirüs testi pozitif çıkınca, mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi.
Jandarma ekipleri, 619 kişinin yaşadığı 280 haneli mahallenin girişinde önlem aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Korkutan harita... Şiddetli kuraklık uyarısı!
10 Aralık 2020 13:25
|Türkiye'nin batı kıyı kesimlerinde bugün fırtına bekleniyor
10 Aralık 2020 13:17
|Yazar Toptaş'a verilecek Mersin Kenti Edebiyat Ödülü geri alındı
10 Aralık 2020 12:32
|Akdeniz'de hukuk dışı arama yapılan Türk gemisi, İzmir Limanı'na geldi
10 Aralık 2020 12:25
|MHP lideri Devlet Bahçeli, aşı yaptırma kararı aldı
10 Aralık 2020 12:23
|Samsun'da uzaktan eğitime devam eden öğrenciler klip hazırladı
10 Aralık 2020 11:54
|İndirim, virüsü unutturdu!
10 Aralık 2020 11:37
|Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan ilk mesaj
10 Aralık 2020 10:20
|Ataş Kara, maskesiz hayatın ne zaman başlayacağını açıkladı
10 Aralık 2020 10:20
|Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan sevenlerine mesaj
10 Aralık 2020 10:13