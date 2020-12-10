Samsunspor'un acı kaybı!
Samsunspor Asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
|10 Aralık 2020 10:46
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TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'un asbaşkanı Mustafa Kemal Erkanat, bir süredir corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Kaynak:Fotomaç.
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