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Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını 3.105 liradan satılıyor
 10 Aralık 2020 13:00
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.070,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 466,20466,40462,60462,80
Cumhuriyet Ata Lira 3.072,003.093,003.049,003.070,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 425,20429,20422,00426,00
Lira(Tam) Ziynet 3.002,003.022,002.980,003.000,00
Yarım Ziynet 1.501,001.511,001.490,001.500,00
Çeyrek Ziynet 750,00755,00745,00750,00
Anadolu Ajansı
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