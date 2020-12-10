Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını 3.105 liradan satılıyor
|10 Aralık 2020 13:00
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.070,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|466,20
|466,40
|462,60
|462,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.072,00
|3.093,00
|3.049,00
|3.070,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|425,20
|429,20
|422,00
|426,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.002,00
|3.022,00
|2.980,00
|3.000,00
|Yarım Ziynet
|1.501,00
|1.511,00
|1.490,00
|1.500,00
|Çeyrek Ziynet
|750,00
|755,00
|745,00
|750,00
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