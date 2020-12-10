Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı
Kastamonu'da bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
|10 Aralık 2020 10:52
|+Aa- Yazdır
- Kastamonu'da bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Aşağıyuva köyü, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle ikinci bir karara kadar karantinaya alındı.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İSKİ su borçlarını yapılandırıyor
10 Aralık 2020 13:43
|Maskesiz yakalanan dilenci: 50 ceza yazıldı, ödemedim, bunu da ödemeyeceğim!
10 Aralık 2020 12:54
|Testi pozitif çıkanların ikametlerine 'Bu konut ziyarete kapalıdır' notu asılacak
10 Aralık 2020 12:45
|Kastamonu'da ateşi 38 derece olanlara 10 gün karantina
10 Aralık 2020 12:30
|Sakarya'da kalabalık caddelere girişte HES kodu şartı getirildi
10 Aralık 2020 12:24
|Polis Kovid-19 tedbirlerine uyan vatandaşlara kliple teşekkür etti
10 Aralık 2020 11:57
|Bu ilde yeni yılda suya zam yok, yüzde 50 indirim var
10 Aralık 2020 11:27
|MASAK, suç gelirlerinin spor yoluyla aklanmaması için ilgili kesimleri uyardı
10 Aralık 2020 11:08
|Cezayı yedi, oynamaya başladı
10 Aralık 2020 09:40
|'Pandemi bakımı ödeniyor'
10 Aralık 2020 08:12