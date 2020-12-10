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MASAK, suç gelirlerinin spor yoluyla aklanmaması için ilgili kesimleri uyardı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK): Spor kulüplerinin yaptıkları işlemlerden belirli limitin üzerinde olanların devamlı bilgi verme kapsamında MASAK'a bildirilmesi yolunun seçilmesinde yarar bulunmaktadır
 10 Aralık 2020 11:08
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MASAK, suç gelirlerinin spor yoluyla aklanmaması için ilgili kesimleri uyardı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, futbol kulüpleri başta olmak üzere spor kulüplerinin, çok büyük paraların dönmesi nedeniyle suç gelirlerinin aklanmasında riskli hale geldiği belirtildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, MASAK, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında önem taşıyan sektörlere yönelik araştırma raporları hazırladı.

Spor kulüplerine yönelik hazırlanan raporda, aklayıcıların, suç gelirlerini gizlemek için finansal olmayan kuruluşları kullanmaya başladığına işaret edilerek, "Spor kulüplerinin mevzuatımızda riskli görülmesinin sebebi, özellikle futbol sektörünün son dönemlerde gittikçe artan gelirleri ve sektördeki ekonomik faaliyetlerinin ülkenin en çok para akışının olduğu faaliyetler arasına girmesi olarak gösterilebilir. Yüksek meblağlarla yapılan futbolcu transferleri ve şike iddiaları akla suç gelirlerinin bu sektöre girebilme ihtimalini getirmektedir." ifadelerine yer verildi.

OECD bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından hazırlanan "Futbol Sektörü Yoluyla Karapara Aklama" başlıklı raporda da kulüplerin, futbolcu alım-satımı, bahis faaliyetleri, isim hakkı, sponsorluk ve reklam gelirleri yoluyla aklama amaçlı kullanıldıklarının ifade edildiğine dikkati çekilerek, bu kapsamda futbolun da ülkelerin ve yükümlülerin özellikle dikkat etmeleri gereken bir sektör haline geldiği vurgulandı.

- "Finansal kuruluşlar ilave tedbir uygulamalı"

Raporda, spor kulüplerinin gerçekleştirdikleri belirli meblağın üzerindeki işlemlerin bir üst organ vasıtasıyla MASAK'a iletilmesinin önem taşıdığı belirtilerek, kulüplerin doğrudan "yükümlü" sıfatıyla kuruma bilgi vermesinin verimli olmadığı aktarıldı. Aklayıcıların, dışarıdan kulüplerin müşterileri olarak değil, bizzat kendilerinin, kulüpleri kullanmak suretiyle suç gelirlerini akladığına dikkat çekilen raporda, "Bu durumda, spor kulüpleri şüpheli işlem bildirim yükümlülüğü kapsamında, kendi kendilerini ihbar etme durumuna düşmektedir. Bu durumun da aklamayla mücadelede etkin olmayacağı açıktır. Bu anlamda, spor kulüplerinin yaptıkları işlemlerden belirli limitin üzerinde olanların devamlı bilgi verme kapsamında MASAK'a bildirilmesi yolunun seçilmesinde yarar bulunmaktadır. Diğer taraftan, finansal kuruluşların, spor kulüplerinin ve bunların yöneticilerinin işlemlerini, yüksek riskli ve özel dikkat gösterilmesi gereken işlemler arasında değerlendirerek, bu işlemlere ilişkin ilave tedbirler uygulaması, yine spor kulüplerine ilişkin mali denetimlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik mevzuat düzenlemelerinin yapılması daha isabetli bir yaklaşım olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, bir futbol kulübünün, futbolcusunu başka bir kulübe satması durumunda, sattığı kulübün kimliğini tespit etmek durumunda olduğu ifade edilerek, "Futbolcu transferlerinden başka isim haklarını, yayın haklarını, maç biletlerini ve lisanslı ürünlerini de satan kulüplerin bu satışlarla ilgili de 20 bin lira ve üzeri işlemlerde kimlik tespiti yapması gerekiyor. Spor kulüpleri için risk esaslı değerlendirme kapsamında, bunların yüksek meblağlı nakit işlemlerini hedef alan sadece nakit işlem bildirim yükümlülüğü getirilmesi yerinde bir uygulama olacaktır." tespitinde bulunuldu.

- "Suç geliri elde edenlere karşı savunmasız kalıyorlar"

Spor kulüpleri ve özellikle de futbol kulüplerinin Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyade göz önünde bulunduğu hatırlatılan raporda, şunlar kaydedildi:

"Çok büyük paraların dönmesi bu kurumları suç geliri elde edenlere karşı savunmasız kılmakta ve suç gelirlerinin aklanmasında riskli alan haline getirmektedir. Spor kulüplerinin kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirim yükümlülüklerinin etkin ve anlamlı olmadığı düşünüldüğünden, bahsedilen yükümlülüklerin yanında nakit işlem bildirim yükümlülüğünün de getirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Söz konusu nakit akışları ve bunların nedenlerine ilişkin denetim ve önleyici tedbirlerin ilişkili oldukları diğer yükümlü gruplarınca yapılmasının daha uygun olduğu değerlendirilmektedir. Bankalar, mali kuruluşlar, serbest ve yeminli mali müşavirler gibi sektörün yakından ilişki içinde olduğu yükümlü gruplarının spor kulüpleri ile iş ilişkileri sırasında özel dikkat ve özen göstermeleri gerekmektedir."
Anadolu Ajansı
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