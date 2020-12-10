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HSCB'den 2021 yılında altın için tahmin

İNGİLTERE merkezli dünya üzerinde çok sayıda şubesi bulunan HSBC, 2021 yılı altın tahminini açıkladı. HSBC'nin tahminine göre; 2021'de altın fiyatlarında gerileme olacak. Dev banka bunda koronavirüsün ortaya çıkardığı etkileri en önemli neden gördü. Peki bankaya göre, önümüzdeki sene altının ons fiyatı ve gram altın fiyatları ne olacak?
 10 Aralık 2020 11:23
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HSCB'den 2021 yılında altın için tahmin

Koronavirüs aşısı ile ilgili gelişmeler nedeniyle çakılan altın fiyatları bir nebze de olsa toparlanma yaşadı. Ancak güvenli liman diye tabir edilen altında dalgalı seyir halen devam ediyor. Dün günü 468 liradan başlayan altın fiyatları 10 aralık perşembe gününe 462 liradan girdi. Altında yaşanan ana eksenli düşüş Altının ons fiyatlarının 1860 dolardan 1836 dolara gerilemesinden kaynaklandı. Gram altın 462 liradan işlem görürken çeyrek altın 764 lira bandında seyrediyor.

Altın fiyatları 2021'de düşebilir

2020 yılında yaşanan altın fiyatlarındaki büyük ralli sona ermişe benziyor 8 aylık çıkış periyodunun ardından 540 liradan geri dönüş yapan altın fiyatları 462 lira seviyesini izliyor. 900 lira sınırına kadar yaklaşan çeyrek altın ise 764-765 lira bandını izliyor. 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 423 lira, cumhuriyet altını ise 3 bin 116 liradan işlem görüyor. Öte yandan altın piyasasında son durum böyleyken Uluslararası yatırım bankası HSBC, 2021 yılında altın fiyatlarının geleceği pozisyonu açıkladı.

'Spot altın 1.907 dolar seviyesine gelecek'

Banka, "Dünya genelinde koronavirüsün ortaya çıkardığı finansal ve ekonomik ve sağlık konusunda yaşanan belirsizliklerin gram altını 2021 yılında hatta 2022'de de daha düşük etkiyle olsa da destekleyecek 2021 yılı ortalama spot altın fiyat tahmini olarak 1.965 dolardan 1.907 dolar" seviyesine geleceği tahmininde bulundu.

Gümüş tahmini

HSBC, jeopolitik ve küresel risklerin yatırım araçlarını etkileyeceğini, gümüş fiyatlarındaki iniş çıkışların süreceğini sağlık alanında gelecek önemli gelişmelerin yatırımcıları biraz tedirgin edebileceğini gümüşün ons fiyatının ise 25,50 dolar seviyesini yakalayabileceği tahmininde bulundu. HSBC'nin açıkladığı tahmine göre 2021 yılında ons fiyatlarındaki artışla altın fiyatları maksimum 500 lira seviyesine gelebilir. Ancak dolar kuru 2021 yılında eğer standart çıkışının üzerine ekonomik nedenlerle dolarizasyon yaşarsa bu altın fiyatlarını yukarı veya aşağı yönlü etkileyebilir.
Anadolu Ajansı
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