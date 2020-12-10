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Rusya Büyükelçisi Karlov suikastı davasına devam edildi

7 sanığın tutukluluk hallerinin devamını kararlaştıran mahkeme, davayı 7 Ocak 2021'e erteledi
 10 Aralık 2020 11:26
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Rusya Büyükelçisi Karlov suikastı davasına devam edildi

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Şahin Söğüt ile tutuksuz sanıklar ve bazı sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken, diğer tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Esasa ilişkin savunması sorulan tutuklu sanık Vehbi Kürşad Akalın, avukatının mazeret dilekçesi verdiğini, savunmasını avukatının hazır olduğu celsede yapmak istediğini belirtti.

Daha önce esasa ilişkin savunmasını yapan sanık Ramazan Yücel ise uzun süredir tutuklu olduğunu söyleyerek tahliye talebinde bulundu.

Suikastçı Altıntaş'ın FETÖ içindeki "öğretmeni" olduğu iddia edilen sanık Şahin Söğüt de Altıntaş'a suikast talimatı vermediğini ileri sürerek, "Altıntaş'ı tanıdığıma dair herhangi bir delil varsa savunmalarımı geri çekeceğim." dedi.

Diğer sanıklar ve avukatların da beyanlarının alınmasından sonra mahkeme heyeti ara kararları açıkladı.

Mahkeme, avukatının görevden çekilmesi nedeniyle sanık Söğüt'e avukat görevlendirilmesi için Ankara Barosu'na müzekkere yazılmasına, aralarında örgüt elebaşı Gülen'in de bulunduğu firari sanıkların yakalama kararlarının infazının beklenilmesine hükmetti.

Tutuklu sanıklar Hüseyin Kötüce, Ramazan Yücel, Vehbi Kürşad Akalın, Şahin Söğüt, Ahmet Kılınçarslan, Hayreddin Aydınbaş ve Salih Yılmaz'ın tutukluluk hallerinin devamını kararlaştıran mahkeme, davayı 7 Ocak 2021'e erteledi.

- Davanın geçmişi

Büyükelçi Karlov, 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide o sırada mesaide olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Soruşturma sonucunda FETÖ elebaşı Gülen'in de arasında bulunduğu 28 şüpheli hakkında dava açılmıştı. İddianamede Gülen ile birlikte 16 sanığın, suikastla doğrudan bağlantıları ortaya konarak, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "terör amacıyla tasarlayarak öldürme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanında "terör amaçlı tasarlayarak öldürmeye azmettirme" ve "terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından çeşitli sürelerle hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

Soruşturma kapsamında ulaşılan biri suikastçı Altıntaş'ın örgüt içindeki "öğretmeni" Şahin Söğüt'ün eşi Ayşe Söğüt ile İzmir Polis Meslek Yüksekokulundaki eğitimi sırasında Altıntaş ile aynı "örgüt hücresi"nde yer aldığı kaydedilen 12 sanığın ise cinayetle doğrudan ilişkileri açığa çıkartılamazken, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle 15'er yıla kadar hapse çarptırılmaları talep edilmişti.

İddianamede suikastın arkasında, 15 Temmuz darbe girişiminin faili ve aynı zamanda bir casusluk ve istihbarat örgütü olan FETÖ'nün bulunduğu, suikastın, "Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere yönelik provokasyon türünde bir eylem" olduğu kaydedilmişti.

Davada, Gülen ile Şerif Ali Tekalan ve Emrullah Uslu'nun da aralarında yer aldığı sanıklar firari durumda bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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