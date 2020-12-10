Almanya'dan, Canan Karatay'a gargara desteği
|10 Aralık 2020 11:46
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Neuen Osnabrücker Zeitung'a konuşan Bakan Spahn, corona virüsünün yayılmasının gargara sayesinde azalacağından umutlu olduğunu vurguladı.
Tıbbın tam gelişmediği dönemde yayılan, 100 yıl önceki İspanyol gribinin kırılmasında gargaranın rolü olduğu belirtiyor. Alman basını da Spahn'ın sözlerini, "Gargara, coronanın yayılmasını önlüyor" diye manşetlerine taşıdı.
VİRAL YÜKÜ AZALTIYOR
Spahn, "Tamam bilimsel bir araştırma ve sonuç yok. Ama ağzı temizlemek için alkolde ya da sofra tuzunda çözülmüş uçucu yağlarla, tuzlu gargarayla yapılan ağız çalkalama, ağız ve boğaz bölgesindeki viral yükü azaltır" dedi.
Bakan, ne tür bir gargara yapılması gerektiği ya da bir formül belirtmedi ve herkesin kendi yöntemini uygulaması gerektiğini vurguladı. Kendisinin de, düzenli olarak gargara yaptığını ve "kesinlikle canının yanmadığını" söyleyen Spahn'ın bu tezleri, sofra tuzuyla yapılan gargaranın, özellikle aile içinde virüsü oldukça azalttığı yönündeki sağlıkçıların görüşlerine dayanıyor.
İSPANYOL GRİBİNE KARŞI KULLANILDI
İyot çözeltileri veya etanol içinde çözülmüş uçucu yağlar içeren gargaraların etkili olduğu belirtiliyor. Salin solüsyonlarıyla gargara yapmak 1918'de İspanyol gribiyle mücadelede zaten kullanılmıştı ve Japonya'da da pandeminin başlangıcından beri vatandaşlar gargara yapmaya teşvik edilmişti.
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