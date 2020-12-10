Testi pozitif çıkanların ikametlerine 'Bu konut ziyarete kapalıdır' notu asılacak
|10 Aralık 2020 12:45
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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif olan hanelere "Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır" notu asılacağını belirtti.
Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakası görülen bağımsız ev, apartman ve belli girişi olan site gibi yerlere dışarıdan ziyaretlerin zorunlu hizmetler haricinde kısıtlanmasına karar verildiğini bildirdi.
Pozitif vaka bulunan eve, mahalle denetim ekipleri veya kolluk kuvvetlerince "Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır" ibaresi içeren bilgi notunun yapıştırılacağını belirten Şıldak, şunları kaydetti:
"Yapıştırılan bu bilgi notunun izolasyon süresince sökülmesinin yasak olduğunun bilinmesine, bilgi notunun yırtılması veya kaldırılması durumunda sorumlular hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem yapılmasına, mahalle denetim ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılan izolasyon denetimlerinde bilgi notunun kontrolünün de sağlanmasına ve bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesinin vatandaşlara hatırlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."
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