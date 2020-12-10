Polis Kovid-19 tedbirlerine uyan vatandaşlara kliple teşekkür etti
|10 Aralık 2020 11:57
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Siirt'te koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etmek amacıyla klip hazırladı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında Kovid-19'a yönelik denetimler sürüyor.
Denetimlerde, vatandaşlar arasında salgın bilincini artırmak için kentin kültür ve turizm simgelerinin yansıtıldığı klip izletildi.
Kanka polis eşliğinde maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin anlatıldığı klipte, şu ifadeler yer aldı:
"İl Emniyet Müdürlüğü olarak tüm bu zorlu süreçte 1900 personelimizle 7 gün 24 saat huzurunuz ve sağlığınız için bir an bile gözümüzü kırpmadık. Milletimizin bize ihtiyaç duyduğu her yere ivedilikle ulaştık. Havada ve karada şehrin dört bir yanında daima görevdeydik. Titizlikle yürüttüğümüz bu süreçte sizlerin de desteğiyle salgın tehlikesinin büyümesine fırsat tanımadık. Artık kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Rehavete kapılmadan tedbiri elden bırakmadan bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız. Teşekkürler Siirt."
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