Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Yozgat'ta kazada öğretmen hayatını kaybetti, okul müdürü yaralandı
Öğretmen hayatını kaybetti, meslektaşı ile okul müdürü yaralandı
|10 Aralık 2020 11:58
|+Aa- Yazdır
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir öğretmen yaşamını yitirdi, meslektaşı ile okul müdürü yaralandı.
Gülşehri beldesi Çötelli Ortaokulu'nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Recep Taş (40) yönetimindeki 66 HK 095 plakalı otomobil, Karakız Mahallesi yakınlarında devrildi.
Sürücü Recep Taş olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan okul müdürü Orhan Şahin (41) ile beden eğitimi öğretmeni Furkan Durmaz (23) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ambulansları ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Telefon düştü bahanesiyle, metroda yankesicilik!
10 Aralık 2020 11:27
|Sahte bahis kuponu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
10 Aralık 2020 10:43
|Top oynayan çocuklara kızdı, tüfekle ateş açtı
10 Aralık 2020 10:26
|Samsun'da Balkondan Atlayan Avukat Hayatını Kaybetti
10 Aralık 2020 10:24
|İzmir'de bir kadın eşinin falçatalı saldırısından KADES sayesinde kurtuldu
10 Aralık 2020 09:58
|Çaldığı arabanın sahibinin kredi kartıyla tatlı alan şüpheli aranıyor
10 Aralık 2020 09:50
|Cinsel taciz şikayetini, 'protokol' ve tazminat sonrasında geri çekmiş
10 Aralık 2020 09:24
|Başkent'te sahte rapor ile 2 milyonluk vurgun
10 Aralık 2020 08:59
|Hakim babadan öz çocuğuna istismar iddiası
10 Aralık 2020 08:05
|Eski erkek arkadaşı evini basıp Çağla'yı 10 yerinden bıçakladı
10 Aralık 2020 08:01