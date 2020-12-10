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Yozgat'ta kazada öğretmen hayatını kaybetti, okul müdürü yaralandı

Öğretmen hayatını kaybetti, meslektaşı ile okul müdürü yaralandı
 10 Aralık 2020 11:58
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Yozgat'ta kazada öğretmen hayatını kaybetti, okul müdürü yaralandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir öğretmen yaşamını yitirdi, meslektaşı ile okul müdürü yaralandı.

Gülşehri beldesi Çötelli Ortaokulu'nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Recep Taş (40) yönetimindeki 66 HK 095 plakalı otomobil, Karakız Mahallesi yakınlarında devrildi.

Sürücü Recep Taş olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan okul müdürü Orhan Şahin (41) ile beden eğitimi öğretmeni Furkan Durmaz (23) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ambulansları ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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