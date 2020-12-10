Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 3 gözaltı
Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
|10 Aralık 2020 12:02
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Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, kentte 4 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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