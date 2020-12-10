MHP lideri Devlet Bahçeli, aşı yaptırma kararı aldı

ÖĞRENCİLER CANLI DERSE GİRMEZSE, ÖĞRETMEN EK DERS ALABİLİR Mİ? Danıştay kararına göre; öğrenciler sınava/derse gelmese dahi bunun sorumluluğunun öğretmende olmadığı, öğretmen sınav/ders için tüm hazırlıklarını yapmış olduğu, bu nedenle de kıyasen EBA üzerinden sunulacak altyapıyla, açık kaynaklı diğer platformlar üzerinden uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında canlı ders vermek için gerekli hazırlıkları yaparak derse başlayan öğretmenin canlı dersi teknik yetersizlikler nedeniyle yapılmasa veya hiç bir öğrenci canlı derse katılmasa dahi ek ders ücretlerin ödenmesi gerekliliği bulunmaktadır. Dersin yapılmamasında öğretmenlerin bir kusuru, hatası bulunmamaktadır. Dersin fiilen yapılmamasına sebebiyet veren teknik yetersizlikler veya öğrenciler olduğundan, öğretmenlerimizin bir kusuru olmadığından öğretmenlerimizin ek ders ücretlerinin ödenmesi hak ve adalet gereğidir.