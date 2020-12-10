MHP lideri Devlet Bahçeli, aşı yaptırma kararı aldı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Sağlık Bakanı Koca'nın açıklaması doğrultusunda, Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldı.
|10 Aralık 2020 12:23
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıracak.
Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama doğrultusunda ve Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldı.
MHP lideri Bahçeli, aşıyı ilk yaptıranlar arasında yer almış olacak.
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