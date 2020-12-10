Sakarya'da kalabalık caddelere girişte HES kodu şartı getirildi
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki kalabalık bazı caddelere Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş zorunluluğu getirildiğini bildirdi.
|10 Aralık 2020 12:24
|+Aa- Yazdır
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki kalabalık bazı caddelere Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş zorunluluğu getirildiğini bildirdi.
Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.
Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulunan Vali Kaldırım, "Kalabalık bazı caddelere HES koduyla giriş zorunluluğu getirilmiştir." ifadesini kullandı.
Vali Kaldırım, açıklamasında evlerde toplu buluşma, program ve etkinliklerin yasaklandığını anımsatarak, vatandaşları tedbirlere uymaya davet etti.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İSKİ su borçlarını yapılandırıyor
10 Aralık 2020 13:43
|Maskesiz yakalanan dilenci: 50 ceza yazıldı, ödemedim, bunu da ödemeyeceğim!
10 Aralık 2020 12:54
|Testi pozitif çıkanların ikametlerine 'Bu konut ziyarete kapalıdır' notu asılacak
10 Aralık 2020 12:45
|Kastamonu'da ateşi 38 derece olanlara 10 gün karantina
10 Aralık 2020 12:30
|Polis Kovid-19 tedbirlerine uyan vatandaşlara kliple teşekkür etti
10 Aralık 2020 11:57
|Bu ilde yeni yılda suya zam yok, yüzde 50 indirim var
10 Aralık 2020 11:27
|MASAK, suç gelirlerinin spor yoluyla aklanmaması için ilgili kesimleri uyardı
10 Aralık 2020 11:08
|Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı
10 Aralık 2020 10:52
|Cezayı yedi, oynamaya başladı
10 Aralık 2020 09:40
|'Pandemi bakımı ödeniyor'
10 Aralık 2020 08:12