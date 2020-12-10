İstanbul'da FETÖ'den aranan eski komiser yardımcısı yakalandı
|10 Aralık 2020 12:26
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Bağcılar'da uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta sahte sürücü belgesi ibraz eden kişinin "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan şüpheli olduğu belirlendi.
İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Aralık'ta Bağcılar'da düzenlediği uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araç sürücüsü M.E.Ü. adına düzenlenmiş sürücü belgesi ibraz etti. Sürücü belgesinin sahte olduğunu tespit eden polis, şüphelinin gerçek kimliğinin Esad Emin A. (28) olduğunu belirlemesi üzerine şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan araştırmada yakalanan şüpheliden ele geçirilen sahte sürücü belgesinde geçen ismin eniştesi olduğu ve şüphelinin sahte sürücü belgesini internet üzerinden illegal yöntemlerle sipariş ederek temin ettiği belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelinin Bursa'da "Komiser Yardımcısı" rütbesindeyken meslekten ihraç edildiği, Bursa Ceza Mahkemesi tarafından 2017 tarihinden itibaren "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.,
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