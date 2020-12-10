1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da FETÖ'den aranan eski komiser yardımcısı yakalandı

Bursa'da komiser yardımcısıyken meslekten ihraç edilen ve "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı
 10 Aralık 2020 12:26
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bağcılar'da uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta sahte sürücü belgesi ibraz eden kişinin "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan şüpheli olduğu belirlendi.

İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Aralık'ta Bağcılar'da düzenlediği uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araç sürücüsü M.E.Ü. adına düzenlenmiş sürücü belgesi ibraz etti. Sürücü belgesinin sahte olduğunu tespit eden polis, şüphelinin gerçek kimliğinin Esad Emin A. (28) olduğunu belirlemesi üzerine şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada yakalanan şüpheliden ele geçirilen sahte sürücü belgesinde geçen ismin eniştesi olduğu ve şüphelinin sahte sürücü belgesini internet üzerinden illegal yöntemlerle sipariş ederek temin ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin Bursa'da "Komiser Yardımcısı" rütbesindeyken meslekten ihraç edildiği, Bursa Ceza Mahkemesi tarafından 2017 tarihinden itibaren "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

,
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün 'MİT kumpası' davasında 6 tahliye
10 Aralık 2020 13:09		 Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 3 gözaltı
10 Aralık 2020 12:02
Rusya Büyükelçisi Karlov suikastı davasına devam edildi
10 Aralık 2020 11:26		 Yurt dışına kaçarken yakalanan FETÖ sanığından 'para trafiği' itirafı
10 Aralık 2020 11:13
İtirafçı FETÖ'cülerin göreve dönme imkanı yok
10 Aralık 2020 09:52		 Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu iki terörist teslim oldu
10 Aralık 2020 09:25
FETÖ'cüler Yunan hatlarını kullanıyor
10 Aralık 2020 09:06		 Ölüm orucu sonrası tahliye edilmişti. Yurt dışına kaçarken yakalandı
09 Aralık 2020 21:51
CB. Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi
09 Aralık 2020 21:43		 İçişleri Bakanlığı: İkna edilen PKK'lı 4 terörist teslim oldu
09 Aralık 2020 20:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:00 - Öğrenciler canlı derse girmezse, öğretmen ek ders alabilir mi?13:58 - Erdoğan ve Aliyev şükür namazı kıldı13:57 - Bakan Ersoy: Pandemi sonrası en hızlı büyüyen sektör turizm olacak13:49 - Kasımda en çok konut bu ilçelerde satılığa çıktı13:43 - İSKİ su borçlarını yapılandırıyor13:41 - Türkiye ile İtalya arasında JETCO Protokolü imzalandı
13:33 - Koronada aşı umudu! Hangi ülke ne kadar sipariş etti?13:30 - NATO'dan AB'ye Türkiye için 'olumlu yaklaşım' tavsiyesi13:25 - Korkutan harita... Şiddetli kuraklık uyarısı!13:17 - Türkiye'nin batı kıyı kesimlerinde bugün fırtına bekleniyor13:10 - Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü13:09 - FETÖ'nün 'MİT kumpası' davasında 6 tahliye
13:06 - Bakan Karaismailoğlu: Trenimiz önümüzdeki hafta Çin'e varacak13:00 - Çeyrek altın ne kadar?12:54 - Maskesiz yakalanan dilenci: 50 ceza yazıldı, ödemedim, bunu da ödemeyeceğim!12:51 - Erdoğan: Azerbaycan 44 günlük destansı bir mücadele verdi12:45 - Testi pozitif çıkanların ikametlerine 'Bu konut ziyarete kapalıdır' notu asılacak
12:45 - 'Vatan muharebesinde Türkiye'nin desteğini hissettik'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ataş Kara, maskesiz hayatın ne zaman başlayacağını açıkladı
Adalet Bakanı Gül'den personel alımına dair açıklama
Yargıtay, Bylock'ta aşk yazışmaları var dedi, beraat kararı verdi
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan ilk mesaj
Böcek, Kılıçdaroğlu'nun özel olarak gönderdiği kişiyi görevden aldı
Mahalle fırınında ekmek pişiren 40 kadının testi pozitif çıktı
BioNTech: Siber saldırıda aşı verilerimiz hacklendi
HSCB'den 2021 yılında altın için tahmin
Bakan Kasapoğlu: Merkez ve Taşra teşkilatına 515 personel alacağız
Oyuncu Hakan Boyav: Türkiye'de ödül almak için solcu olacaksınız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hasan ali toptaş 1
lahmacun ayran menü 1
2020'de en çok yapılan aramalar 2
kedi 2
boston dynamics 1
Bırakın Çin aşısını kötülemeyi 1
vasati kırk çöp 2
PSG-Başakşehir maçında ırkçılık skandalının olması 3
KADES 1
pfizer biontech aşısı uygulanan kişinin ölmesi 4
SON İLANLAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı, sözleşmeli 500 yurt yönetim memuru alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KOSGEB, 44 kobi uzman yardımcısı alacak
Bursa Belkar Geçici 8 İşçi Alacak
Ordu Fatsa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Giresun Alucra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam