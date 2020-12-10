Yargıtay, Bylock'ta aşk yazışmaları var dedi, beraat kararı verdi
|10 Aralık 2020 12:38
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Olaytv.com.tr'de yer alan haberde, FETÖ gerekçesiyle ihraç edilen eski Sstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürü Özcan B. ile eski polis Sevim O., Bylock kullandıkları gerekçesiyle İstanbul'da yargılandı. Mahkeme, örgüt üyeliği suçundan Bulduk'a 8 yıl 9 ay, sanık Sevim O.'na ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Her iki sanık, kararı temyiz etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı tebliğnamede sanık B.'un cezasının onanmasını isterken, Sevim O.'nın kararının ise bozulmasını istedi.
Duygusal ilişki
Tebliğnamede, eşinden boşanmış olan sanık O.'nın telefonuna Bylock'un duygusal ilişki yaşadığı evli Ö. bulduk tarafından yüklendiği ifade edildi. 26 Ağustos 2015 ile 19 Şubat 2016 tarihleri arasında yapılan mesajların da taraflar arasındaki duygusal ilişkiyi ispat eder nitelikte olduğu belirtilen tebliğnamede, bunun aksine örgütsel içerikli herhangi bir mesajın bulunmadığı savunuldu. Tebliğnamede, sanık O.'nın diğer sanıkla duygusal ilişki nedeniyle gizlice görüşmek amacıyla ve bu tarz ilişkinin meslekten çıkarma cezasını gerektirecek şekilde bir disiplin suçu olması nedeniyle gizliliğe başvurduğu savunuldu.
Yargıtay bozdu
Davayı esastan görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, oybirliğiyle sanık Sevim O.'na verilen mahkumiyet hükmünün bozulmasına karar verdi. Kararda, sanık O.'nın yazışma içeriklerinin örgütsel nitelikte olmadığının anlaşıldığı belirtildi. Diğer sanık Bulduk'un cezası ise onandı.
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