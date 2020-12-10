'Vatan muharebesinde Türkiye'nin desteğini hissettik'
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Vatan muharebesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye'nin desteğini hissettik" dedi
|10 Aralık 2020 12:45
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Aliyev'in Zafer Geçidi Töreni'ndeki konuşmasından satır başları şöyle:
- Biz Ermenistan'ı savaş meydanında mahvettik. Ermenistan ordusu diz çöktü ve toprak bütünlüğümüzü, savaş meydanında kazanarak sağladık.
- Ermenistan, Azerbaycan halkına karşı savaş suçu işledi. Toprak bütünlüğümüzü savaş meydanında tekrar kazandık.
- Bu zafer, tarihi zaferdir. Azerbaycan halkı bu günü 30 yıla yakın zamandır bekliyordu.
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