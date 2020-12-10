Erdoğan: Azerbaycan 44 günlük destansı bir mücadele verdi
|10 Aralık 2020 12:51
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Kardeşim Aliyev, böylelikle merhum Haydar Aliyev'in kendisine vaziyet olarak bıraktığı arzusunu da yerine getirmiştir.
Karabağ'ı anavatan ile buluşturan Azerbaycan ordusunun neferlerini tebrik ediyorum.
Bu zafer gününüzde sizlerle birlikte olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyoruz.
Şehit düşen yiğitlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.
Azerbaycan'ın hem askeri hem diplomasi alanında elde ettiği bu başarıda en büyük paylardan biri kıymetli kardeşim İlham Aliyev'e aittir.
Azerbaycan inşallah destan yazmaya devam edecektir.
Türkiye, Azerbaycan'ın yürüttüğü mücadeleye en başından itibaren tüm kurum ve kuruluşlarıyla destek vermiş, tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmuştur.
Kendimize her zaman Haydar Aliyev'in '2 devlet tek millet' şiarını rehber aldık.
Karabağ'ı 30 yıl boyunca sinemize yara eyledik. Bu yaranın kapanmasının sevincini paylaşmak, bu şanlı zaferi birlikte kutlamak için aranızdayız.
Azerbaycanda Zafer Geçidi Töreni https://t.co/ZtdUrQGXSgRecep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 10, 2020
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