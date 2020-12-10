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Maskesiz yakalanan dilenci: 50 ceza yazıldı, ödemedim, bunu da ödemeyeceğim!

Manavgat ilçesinde asayiş ekiplerince maske takmadığı gerekçesiyle ceza uygulandıktan sonra zabıta ekiplerine teslim edilen torun sahibi dilencinin 7 aylık hamile olduğu belirlendi.
 10 Aralık 2020 12:54
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Maskesiz yakalanan dilenci: 50 ceza yazıldı, ödemedim, bunu da ödemeyeceğim!

Bugüne kadar yazılan ceza sayısını hatırlamadığını belirten dilenci kadın, "Karnımı zor doyuruyorum. Cezayı nasıl ödeyeyim?" şeklinde cevapladı.

Manavgat'ta 10 yıldır geçimini dilencilik yaparak sağlayan 41 yaşındaki torun sahibi Selda A., 7 aylık hamile olmasına rağmen dilencilik yapmaktan vazgeçmezken, zabıta ekipleri de ceza yazmaya devam ediyor.

Köprübaşında hamile olmasını kullanıp vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak dilenen kadın, pandemi tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekiplerine yakalandı. Polis ekipleri, maske takmadığı için Selda A.'ya ceza uygularken, dilendiği için de zabıta ekiplerine haber verildi.

'Ceza parasını nereden bulup ödeyeyim?'

Olay yerine gelen Manavgat Belediyesi Zabıta ekipleri, üzerinde kimlik bulunmayan kadın dilenciye kabahatler kanunu kapsamında ceza uyguladı. Ceza makbuzunu alan Selda A., bugüne kadar en az 50 kez ceza yazıldığını, bu cezaların hiç birisini ödemediğini belirterek ben karnımı zor doyuruyorum. Ceza parasını nereden bulup ödeyeyim. Bunu da ödemeyeceğim" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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