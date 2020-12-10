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Bu ilde yeni yılda suya zam yok, yüzde 50 indirim var

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 2021 yılında ev ve iş yerlerinde şebeke suyu ücretinin yüzde 50 ucuzlayacağını bildirdi.
 10 Aralık 2020 11:27
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Bu ilde yeni yılda suya zam yok, yüzde 50 indirim var

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal adaleti ön planda tutan bir belediye olmaya çalıştıklarını belirtti.

Amasya'da 1 Ocak 2021 yılından itibaren geçerli olmak üzere su fiyatlarına yüzde 50 indirim yapacaklarını ifade eden Sarı, "Akdağ'dan şehre geri kazandırdığımız ilave su ile, şehir merkezindeki kuyulardan su çıkartmak için ödediğimiz elektrik faturasının önemli bir bölümünden kurtulacağız. Yaptığımız bu tasarrufu da vatandaşlarımızın faturasına yansıtacağız. Nerede musluk akıyorsa, 2021 yılı itibariyle su yüzde 50 ucuz olacak. Su ücretinin yüzde 50 indirilmesiyle en ufak bir ekonomik zafiyetin söz konusu olmayacağını beyan ediyoruz." ifadesini kullandı.

Son iki yıldır ramazan ayı boyunca şebeke suyunu ücretsiz hale getirdiklerine değinen Sarı, şu görüşlerini paylaştı:

"Hangi siyasi partiden kim kendini nasıl görmek istiyorsa, ben onun siyasi partilisiyim. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin Amasya Belediye Başkanıyım, tavrımız bellidir. Önce asaletli, adaletli, hakkaniyetli davranmak ve öyle bir duruş sergilemek için mücadele ediyoruz. Onun için adaletli bölüşmeye, sosyal adalete, sosyal nizama dikkat ederek, Amasya'mıza elimizden geldiği kadar hizmet etmek için gayret göstereceğiz. Sayın Genel Başkanımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'Çalışmak ve başarmak mecburiyetindesiniz' talimatıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan sadece dua bekliyoruz."

Sarı, 48 bin 800 su abonesi olan kentte, şebeke suyu tonunun 2 lira 40 kuruştan, 1 lira 20 kuruşa düşeceğini, 2022 yılında ise evlerden su ücreti almamayı planladıklarını aktardı.

Vatandaşlardan Mustafa Tigen de belediyenin su ücretlerine yüzde 50 indirim yapmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, "Su fiyatlarının bu şekilde ucuzlaması bizi sevindirdi. Aslında her yerde olması gereken bir hizmet. Ben Belediye Başkanımıza ve çalışanlarına teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı
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