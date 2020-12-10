1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün 'MİT kumpası' davasında 6 tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı açıktan giriştiği ilk operasyon olarak tanımlanan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"na ilişkin 14'ü tutuklu, 15'i firari 34 sanığın yargılandığı davada, 6 sanığın tahliyesine karar verildi.
 10 Aralık 2020 13:09
+Aa- Yazdır
FETÖ'nün 'MİT kumpası' davasında 6 tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı açıktan giriştiği ilk operasyon olarak tanımlanan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"na ilişkin 14'ü tutuklu, 15'i firari 34 sanığın yargılandığı davada, 6 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda kapalı olarak yapılan duruşmada, sanık savunmalarının alındığı öğrenildi.

Dosya kapsamında bazı tanıkların da dinlenildiği duruşmada, sanıklar ve avukatlarının taleplerinin alındığı bildirildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Aykut Güçlü, Oğuzhan Ceylan, Fazıl Adnan İzgi, Mehmet Deveci, Veli Tuluy ve Erkan Ünal'ın, "yargılamanın geldiği aşama, tutuklulukta geçirdikleri süre, kaçma şüphesinin bu aşamada bulunmaması, savunmalarının alınmış olması ve delilleri karartma şüphelerinin ortadan kalması" nedenleriyle adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Heyet, sanıklar Yurt Atayün, Faik Şaşmaz, Kazım Aksoy, Erol Demirhan, Nuh Mehmet Damacı, Ayhan Albayrak, Ali Fuat Yılmazer ve Mustafa Gökkılıç'ın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Çağrılmalarına rağmen duruşmalara katılmayan tanıklar ve müştekiler hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 15'i firari 34 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, emniyet ve yargı kurumlarının içine sızan FETÖ'cülerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Çözüm Süreci'nde yürüttüğü politikalardan dolayı MİT'i terör örgütü PKK/KCK ile ilişki içindeymiş gibi göstererek, 7 Şubat 2012'de MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı görevlileri ifadeye çağırma ve yakalama kararı çıkarma şeklinde kumpas kurguladıkları belirtiliyor.

İddianamede, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 15 sanık hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "gizliliğin ihlali" ve "nitelikli resmi belgede sahtecilik" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl ile 53 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.

Diğer sanıkların da yine benzer suçlardan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 26,5 yıldan 45,5 yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianame ekinde yer alan belgelerin milli savunmaya ve milli güvenliğe ilişkin devlet sırrı olabilecek nitelikte belgeler olma ihtimali bulunduğundan devlet sırrı sayılmasına karar verip bu evrakın incelenmesinin ve belgelerden örnek alınmasının mahkeme heyeti haricinde kalan kişiler yönünden yasaklanmasına hükmetmişti.

- Yayın yasağı ve kapalı oturum kararı

Davanın 22 Haziran'daki ilk duruşmasında hazır bulunan MİT'i temsilen Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatı, yargılamanın kapalı oturumlarda yapılmasını talep etmişti.

Mahkeme heyeti, kamu güvenliğini tehlikeye sokabilecek belge ve bilgilerin ortaya çıkma ihtimali nedeniyle ilgili yasa gereği duruşmaların kapalı yapılmasına, duruşma içeriğiyle ilgili yayın yasağı getirilmesine karar vermişti.

Duruşma içeriğinin yayınlanması halinde suç duyurusunda bulunulacağına hükmeden mahkeme, taraflar dışındaki herkesi salondan çıkartmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da FETÖ'den aranan eski komiser yardımcısı yakalandı
10 Aralık 2020 12:26		 Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 3 gözaltı
10 Aralık 2020 12:02
Rusya Büyükelçisi Karlov suikastı davasına devam edildi
10 Aralık 2020 11:26		 Yurt dışına kaçarken yakalanan FETÖ sanığından 'para trafiği' itirafı
10 Aralık 2020 11:13
İtirafçı FETÖ'cülerin göreve dönme imkanı yok
10 Aralık 2020 09:52		 Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu iki terörist teslim oldu
10 Aralık 2020 09:25
FETÖ'cüler Yunan hatlarını kullanıyor
10 Aralık 2020 09:06		 Ölüm orucu sonrası tahliye edilmişti. Yurt dışına kaçarken yakalandı
09 Aralık 2020 21:51
CB. Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi
09 Aralık 2020 21:43		 İçişleri Bakanlığı: İkna edilen PKK'lı 4 terörist teslim oldu
09 Aralık 2020 20:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:00 - Öğrenciler canlı derse girmezse, öğretmen ek ders alabilir mi?13:58 - Erdoğan ve Aliyev şükür namazı kıldı13:57 - Bakan Ersoy: Pandemi sonrası en hızlı büyüyen sektör turizm olacak13:49 - Kasımda en çok konut bu ilçelerde satılığa çıktı13:43 - İSKİ su borçlarını yapılandırıyor13:41 - Türkiye ile İtalya arasında JETCO Protokolü imzalandı
13:33 - Koronada aşı umudu! Hangi ülke ne kadar sipariş etti?13:30 - NATO'dan AB'ye Türkiye için 'olumlu yaklaşım' tavsiyesi13:25 - Korkutan harita... Şiddetli kuraklık uyarısı!13:17 - Türkiye'nin batı kıyı kesimlerinde bugün fırtına bekleniyor13:10 - Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü13:09 - FETÖ'nün 'MİT kumpası' davasında 6 tahliye
13:06 - Bakan Karaismailoğlu: Trenimiz önümüzdeki hafta Çin'e varacak13:00 - Çeyrek altın ne kadar?12:54 - Maskesiz yakalanan dilenci: 50 ceza yazıldı, ödemedim, bunu da ödemeyeceğim!12:51 - Erdoğan: Azerbaycan 44 günlük destansı bir mücadele verdi12:45 - Testi pozitif çıkanların ikametlerine 'Bu konut ziyarete kapalıdır' notu asılacak
12:45 - 'Vatan muharebesinde Türkiye'nin desteğini hissettik'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ataş Kara, maskesiz hayatın ne zaman başlayacağını açıkladı
Adalet Bakanı Gül'den personel alımına dair açıklama
Yargıtay, Bylock'ta aşk yazışmaları var dedi, beraat kararı verdi
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan ilk mesaj
Böcek, Kılıçdaroğlu'nun özel olarak gönderdiği kişiyi görevden aldı
Mahalle fırınında ekmek pişiren 40 kadının testi pozitif çıktı
BioNTech: Siber saldırıda aşı verilerimiz hacklendi
HSCB'den 2021 yılında altın için tahmin
Bakan Kasapoğlu: Merkez ve Taşra teşkilatına 515 personel alacağız
Oyuncu Hakan Boyav: Türkiye'de ödül almak için solcu olacaksınız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tatlı dillim 1
pfizer biontech aşısı 6
yumurta fiyatları 2
borussia mönchengladbach 1
vasati kırk çöp 2
Bugün olanlar 1
ne çektin be 2
veda hutbesi 4
kandırmayın fenerbahçelileri alex malex gelmez 1
BioNTech'in siber saldırıya uğraması 3
SON İLANLAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı, sözleşmeli 500 yurt yönetim memuru alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KOSGEB, 44 kobi uzman yardımcısı alacak
Bursa Belkar Geçici 8 İşçi Alacak
Ordu Fatsa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Giresun Alucra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam