İSKİ su borçlarını yapılandırıyor
|10 Aralık 2020 13:43
|+Aa- Yazdır
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, yeni çıkan kanun kapsamında vatandaşların su borçlarını yeniden yapılandırmaya başladı.
İBB'den yapılan açıklamaya göre İSKİ Genel Müdürlüğü, 7256 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle İlgili Kanun" kapsamında, abonelerin 31 Ağustos 2020 öncesine ait ödenmemiş su borçlarını yeniden yapılandırmaya başladı.
Abonelere, peşin ödemede yüzde 90 gecikme zammı indirimi yapılıyor. Ayrıca, ikişer aylık dönemler halinde 36 aya kadar taksit imkanı sağlanıyor.
Uygulamadan yararlanmak isteyen aboneler, 31 Aralık 2020 tarihine kadar www.iski.istanbul adresi üzerinden Borç Yapılandırma Formu doldurarak veya randevu ile en yakın İSKİ Şube Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek, su borçlarını yapılandırabilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Maskesiz yakalanan dilenci: 50 ceza yazıldı, ödemedim, bunu da ödemeyeceğim!
10 Aralık 2020 12:54
|Testi pozitif çıkanların ikametlerine 'Bu konut ziyarete kapalıdır' notu asılacak
10 Aralık 2020 12:45
|Kastamonu'da ateşi 38 derece olanlara 10 gün karantina
10 Aralık 2020 12:30
|Sakarya'da kalabalık caddelere girişte HES kodu şartı getirildi
10 Aralık 2020 12:24
|Polis Kovid-19 tedbirlerine uyan vatandaşlara kliple teşekkür etti
10 Aralık 2020 11:57
|Bu ilde yeni yılda suya zam yok, yüzde 50 indirim var
10 Aralık 2020 11:27
|MASAK, suç gelirlerinin spor yoluyla aklanmaması için ilgili kesimleri uyardı
10 Aralık 2020 11:08
|Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı
10 Aralık 2020 10:52
|Cezayı yedi, oynamaya başladı
10 Aralık 2020 09:40
|'Pandemi bakımı ödeniyor'
10 Aralık 2020 08:12