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Bakan Ersoy: Pandemi sonrası en hızlı büyüyen sektör turizm olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Pandemiden en çok etkilenen sektör turizm sektörü oldu. Kriz sonrası en hızlı büyüyen sektör de turizm olacak. Turistik seyahatlerde yüzde 100'lük büyüme bekliyoruz" dedi.
 10 Aralık 2020 13:57
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Bakan Ersoy: Pandemi sonrası en hızlı büyüyen sektör turizm olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Pandemiden en çok etkilenen sektör turizm sektörü oldu. Kriz sonrası en hızlı büyüyen sektör de turizm olacak. Turistik seyahatlerde yüzde 100'lük büyüme bekliyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 4'üncü İstanbul Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. 'Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Ekonominin Yeniden Dizayn Edilmesi' ana temasıyla başlanan zirvede konuşan Bakan Ersoy, "Bu yıl için 58 milyon turist 41 milyon dolar gelir hedefimiz vardı. Pandemi bu süreçte turizmi ve bu hedeflerimizi olumsuz etkiledi. Pandemiden en çok olumsuz etkilenen sektörler ulaşım ve turizm sektörü oldu. Avrupa'da belli başlı destinasyonların ziyaretçi sayısında yüzde 80'lik gelirlerde ise yüzde 88'lik daralma oldu. Türkiye krizlerde deneyimli bir ülke, bu dönemde önlemler aldık. Güvenli turizm sertifikasyon programları uyguladık. Çok doğru bir tanıtım programı uyguladık. Bu ikisinin etkileri ile birlikte rakiplerimizden daha az bir daralma yaşadık" dedi.

Pandemi sonrası dönemde turizmde yapılacak yeniliklerden de bahseden Bakan Ersoy, "Pandemiden sonra hikaye yeniden yazılacak. Paket tur yerine dinamik paket dediğimiz kişiye özel paketlerin satılacağı turlar satılacak. Münferit seyahatler ön plana çıkacak. Türkiye'nin turizm potansiyeli çok fazla. Türkiye olarak daha fazla ürün çeşitlemesi yapmalıyız. 81 ile turizmi yaymalıyız. Bize talep sağlayan pazarların sayısını artırmamız gerekiyor, bunu sağlayacağız. Turizm geliştirme ajansını kurduk, turizmin gelişmesi açısından oldukça faydalı oldu" diye konuştu.

Pandeminin olumsuz etkilerinin ardından turizmde hızlı bir toparlanma olacağının sinyallerini de veren Bakan Ersoy, "Pandeminin olumsuz etkilerinin ardından 'V' çıkışı bekliyoruz. Turistik seyahatlarda yüzde 100'lük bir büyüme bekliyoruz. Hızlı bir aşılama programıyla toparlanma sürecine gireceğiz. Hava trafiği başta olmak üzere turizm trafiği de tekrar hareketlenecek. En hızlı daralan pazar turizm oldu ama kriz sonrası en hızlı büyüyen sektörün de turizm olacağını öngörüyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Türkiye'de turizmi 12 aya yaymalıyız"

Türkiye'de turizm gelirlerini artırmak için yapılması gereken uygulamalara da değinen Bakan Ersoy, "Ürün çeşitliliğimizi artırmamız lazım. Türkiye'deki ürün çeşitliliğinin tanıtımını yapacağız. 81 ilin ayrı ayrı tanıtımını yapacağız. Türkiye bu dönemde en yoğun tanıtım yapan ülke oldu. Bunu artırarak devam edeceğiz. Türkiye'nin turizmde hak ettiği pastadaki payını alması için elimizden geleni yapacağız. En hızlı şekilde toparlanacağız. Bunların yanında Türkiye'de turizmin 12 aya yayılmasını sağlamalıyız. Bunlar için gerekli altyapıyı oluşturduk. Sürdürülebilir turizm için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Turizmden elde edilen gelirlerin sadece belli bir kesime değil tabana yayılması gerektiğini de vurgulayan Bakan Ersoy, "Turizmden elde edilen gelirlerin tabana yayılması lazım. Turizm bölgesinde yaşayan vatandaşların turizmden gelir elde etmesini sağlamamız lazım. Turistik bölgelerde turistlerin otelden çıkıp bölge ekonomisine de katkı sağlaması lazım" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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