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Erdoğan ve Aliyev şükür namazı kıldı

Azerbaycan'da bugün zafer kutlamaları gerçekleşiyor. Azerbaycan ziyaretinde Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte şükür namazı kıldı.
 10 Aralık 2020 13:58
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Erdoğan ve Aliyev şükür namazı kıldı

Azerbaycan'ın günledir heyecanla beklediği zafer kutlamaları gerçekleşiyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, askeri geçit törenine katılmadan önce Bakü'deki Şehitler Camii'nde şükür namazı kılıp dua etti.

ŞÜKÜR NAMAZI KILDILAR

Azerbaycan ziyaretinde Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikt Bakü'deki Şehitler Camii'nde şükür namazı kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev daha sonra ise Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.
Memurlar.Net
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