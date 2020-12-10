Vakaların arttığı ilde damda düğün halayı pes dedirtti
Adana'nın Kozan ilçesinde yabancı uyruklu bir ailenin maskesiz mesafesiz düğününde, damda halay çekenler pes dedirtti.
|10 Aralık 2020 14:18
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Adana'nın Kozan ilçesinde yabancı uyruklu bir ailenin maskesiz mesafesiz düğününde, damda halay çekenler pes dedirtti.
Şevkiye Mahallesi, Bahadır Sokak üzerinde bulunan bir ikametin damında yapılan düğün merasimi mahalle sakinlerini şaşkına uğrattı.
Korona virüs vakalarında hızla artış gösterdiği Adana'nın Kozan ilçesinde Suriye uyruklu olduğu iddia edilen kişilerce müzikli, sosyal mesafe kurallarına uyulmadan, maske takılmadan yapılan düğün merasimi görenleri hayrete düşürdü.
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