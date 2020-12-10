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PFDK'ya sevk edilen başkan, takımının maçını vinçte izledi

Geçtiğimiz günlerde Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilen Boluspor Başkanı Abdullah Abat, takımının Ümraniyespor ile yaptığı mücadeleyi vinç kiralayarak takip etti.
 10 Aralık 2020 14:46
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Geçtiğimiz günlerde Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilen Boluspor Başkanı Abdullah Abat, takımının Ümraniyespor ile yaptığı mücadeleyi vinç kiralayarak takip etti.

TFF 1.Lig'in 13. haftasında Boluspor, İstanbul deplasmanında Ümraniyespor'a konuk oldu. Geçtiğimiz hafta, Altay maçı sonrası talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Boluspor Başkanı Abdullah Abat, bu mücadele takımını yine yalnız bırakmadı. Abat, kiraladığı vinç üzerine çıkarak, maçı stat dışından takip etti.
İhlas Haber Ajansı
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