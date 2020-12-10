PFDK'ya sevk edilen başkan, takımının maçını vinçte izledi
Geçtiğimiz günlerde Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilen Boluspor Başkanı Abdullah Abat, takımının Ümraniyespor ile yaptığı mücadeleyi vinç kiralayarak takip etti.
|10 Aralık 2020 14:46
|+Aa- Yazdır
Geçtiğimiz günlerde Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilen Boluspor Başkanı Abdullah Abat, takımının Ümraniyespor ile yaptığı mücadeleyi vinç kiralayarak takip etti.
TFF 1.Lig'in 13. haftasında Boluspor, İstanbul deplasmanında Ümraniyespor'a konuk oldu. Geçtiğimiz hafta, Altay maçı sonrası talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Boluspor Başkanı Abdullah Abat, bu mücadele takımını yine yalnız bırakmadı. Abat, kiraladığı vinç üzerine çıkarak, maçı stat dışından takip etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Samsunspor'un acı kaybı!
10 Aralık 2020 10:46
|PSG'ye yenilen Başakşehir Avrupa'ya veda etti
09 Aralık 2020 22:37
|Türkiye'nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
09 Aralık 2020 19:22
|UEFA, PSG - Başakşehir maçına müfettiş atadı!
09 Aralık 2020 15:59
|Başakşehir: Pierre Webo'nun kırmızı kartı dondurulmuştur
09 Aralık 2020 15:30
|Başakşehir maçının tepki çeken hakemi Coltescu'dan ilk açıklama
09 Aralık 2020 14:15
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir'e destek mesajı
09 Aralık 2020 07:46
|Paris'te ırkçı söylem! Medipol Başakşehir sahadan çekildi
09 Aralık 2020 00:19
|2020'nin en iyi kadın tenisçisi belli oldu
08 Aralık 2020 19:49
|2022 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakipleri belli oldu
07 Aralık 2020 20:51