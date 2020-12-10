Vali uyardı: En yakınımız koronavirüs olabilir
|10 Aralık 2020 15:07
|+Aa- Yazdır
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlardan misafir kabul etmemelerini ve başkalarını ziyarete gitmemelerini istedi.
Vali Coşkun, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, salgın sürecinin belki de en zor günlerini ve hasta sayısının en yüksek olduğu dönemleri yaşadıklarını belirtti.
"Bu süreçte en yakınımız dahil herkesin enfeksiyon taşıma ihtimalinin olduğunu unutmayalım." uyarısında bulunan Coşkun, şunları kaydetti:
"Bu yüzden çok zorunlu değilse yaşadığımız eve misafir kabul etmeyelim, başkalarının evine ziyarete gitmeyelim. Biliyorum geleneklerimizde eş, dost, akraba ve aile ziyaretleri vardır ancak bu ziyaretleri istemeyerek de olsa bir süre erteleyelim. Dost ve yakınlarımızın düğün, cenaze gibi sevinçli ve hüzünlü günlerinde bir süre daha yan yana olamayacağız. Tebriklerimizi de taziyelerimizi de telefonla ileteceğiz. Unutmayalım, salgınla mücadelede hiçbir tedbir tek başına yeterli değildir ancak birlikte gayret gösterilirse virüse karşı yeterli bir koruma sağlanmış olur."
Vali Coşkun, en güvenli yerin ev olduğunun unutulmaması gerektiğine işaret ederek, "Haydi Kahramanmaraş, birlikte başaracağız." ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Özel aracında maske takmayınca, ceza yiyen vatandaş isyan etti
10 Aralık 2020 16:56
|Yerebatan Sarnıcı'nda korkutan tespit
10 Aralık 2020 16:01
|Maskesiz kaval çalıp para topladı, polise cevabı 'pes' dedirtti
10 Aralık 2020 15:39
|Sağlık Müdürü açıkladı: Filyasyon ekibinin başarısıyla pandemi kontrol altında
10 Aralık 2020 15:10
|Sosyal mesafesiz kuyruk pes dedirtti
10 Aralık 2020 14:38
|Bakan Koca'nın uyardığı ilde 'evde kal' çağrılarına uyuluyor
10 Aralık 2020 14:26
|Vakaların arttığı ilde damda düğün halayı pes dedirtti
10 Aralık 2020 14:18
|116 yaşında, virüsü yenerek sağlığına kavuştu
10 Aralık 2020 14:05
|Hiç vaka görülmeyen köyde, muhtar taleplere yetişemiyor
10 Aralık 2020 11:31
|Komşular arasında gün ve taziye ziyareti vakaları artırıyor
09 Aralık 2020 23:07