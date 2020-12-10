Maskesiz kaval çalıp para topladı, polise cevabı 'pes' dedirtti
|10 Aralık 2020 15:39
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Vaka sayasının her geçen gün arttığı Antalya'da pes dedirten görüntüler kaydedildi. Manavgat ilçesinde köprü üzerinde oturup maskesini çıkartıp kaval çalmaya başlayan yaşlı adam, polis tarafından yakalanınca "Maskeyle nasıl çalayım" cevabını verdi. Eşyaları toplatılıp polis merkezine götürülen adama 390 TL para cezası uygulandı.
İlginç olay, kalabalığın had safhada olduğu Manavgat Köprüsü üzerinde yaşandı. Köprü üzerinde kaval çalarak şarkı söyleyip para toplayan adam ihbar üzerine polis tarafından yakalandı. Polisi görünce kaval çalmayı bırakan adam, polisin uyarısı üzerine cebinden maskesini çıkardı. Polisin maskesiz sokakta olmanın yasak olduğunu hatırlatması üzerine, "Maskeyle nasıl çalayım" cevabını veren adam, malzemeleri toplatılarak polis merkezine götürüldü. Feyzullah T. isimli adama 390 TL idari para cezası uygulandı.
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