Doktora tehdit ve hakarette bulunduğu öne sürülen kişi hakkında suç duyurusu
|10 Aralık 2020 15:50
|+Aa- Yazdır
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor, hakaret ve tehdit iddiasıyla bir kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Genel cerrahi asistan doktoru Berkay Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, odasına giren ve sırası gelmeden kendi işlemlerinin yapılmasını isteyen S.I'nın tehdit ve hakaretine maruz kaldığını söyledi.
Sırası gelince işlem yapacağını söylemesi üzerine bu kişinin hakaret ve tehdit ettiğini iddia eden Yücel, bunun üzerine güvenlik görevlilerinin S.I'yı hastaneden çıkardığını dile getirdi.
Sağlık çalışanlarının bu tür olaylarla karşılaşmasının üzücü olduğunu vurgulayan Yücel, şöyle konuştu:
"Randevusuz hastalara yardımcı olmak için onları alıyordum. O sırada muayene ettiğim bir hasta vardı. Kapı çaldı içeriye tanımadığım, ismini sonradan öğrendiğim bir beyefendi girdi. 'Yatacağım benden kan alacaksın. Yatışımı yapacaksın' gibi sert cümleler sarf edince, ben de içeride hastam olduğunu, sırasını beklemesi gerektiğini anlattım. Bunun üzerine olaylar videoda göründüğü gibi bir hal aldı. Olay yargıya intikal etti. Ben gerekli adli süreç için polise ifademi de verdim. Kendisi dışarıya çıktıktan sonra koşarak tekrar içeriye girmeye çalıştı, vurmaya çalıştı. Ben de kendimi polikliniğe kilitledim. Ben de bir saldırı şiddetinin mağduru oldum maalesef."
Sağlık çalışanlarının salgın sürecince fedakarca mücadele ettiğini anlatan Yücel, "Pandemi süreci bizim için çok zorlu geçiyor. Bu süreçte randevu sayılarımızı düşürüp, ona rağmen randevusuz hasta bakmaya çalışıyoruz. Yardımcı olmak istediğimiz hasta geliyor ama aradan böyle maalesef bilinçsizce davranan vatandaşlar da çıkıyor." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Çocuklarının gözü önünde kocasını öldüren kadın tutuklandı
10 Aralık 2020 16:20
|Cezaevine götürülürken polis aracından böyle kaçtılar
10 Aralık 2020 15:24
|53. kez başkasının yerine ehliyet sınavına girerken yakalandı
10 Aralık 2020 15:21
|Yozgat'ta kazada öğretmen hayatını kaybetti, okul müdürü yaralandı
10 Aralık 2020 11:58
|Telefon düştü bahanesiyle, metroda yankesicilik!
10 Aralık 2020 11:27
|Sahte bahis kuponu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
10 Aralık 2020 10:43
|Top oynayan çocuklara kızdı, tüfekle ateş açtı
10 Aralık 2020 10:26
|Samsun'da Balkondan Atlayan Avukat Hayatını Kaybetti
10 Aralık 2020 10:24
|İzmir'de bir kadın eşinin falçatalı saldırısından KADES sayesinde kurtuldu
10 Aralık 2020 09:58
|Çaldığı arabanın sahibinin kredi kartıyla tatlı alan şüpheli aranıyor
10 Aralık 2020 09:50