Bir ilde daha en yoğun caddeye kişi sınırı getirildi
Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'ne aynı anda en fazla 2 bin kişinin girişine izin verilmesi kararlaştırıldı.
|10 Aralık 2020 15:57
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Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'ne aynı anda en fazla 2 bin kişinin girişine izin verilmesi kararlaştırıldı.
İl Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ahmet Ümit başkanlığında toplandı.
Kentin en yoğun caddelerinden olan İzzet Baysal'da, usulüne uygun maskeli olmak ve kişiler arasında sosyal mesafenin korunması şartıyla aynı anda en fazla 2 bin kişinin bulunabilmesi kararlaştırıldı.
Ayrıca caddede vatandaşların yüz yüze gelmesini engellemek amacıyla yürüyüşlerin kişinin kendi pozisyonuna göre caddenin sağından yapılması karara bağlandı.
Bolu Belediyesi tarafından cadde boyunca yürüyüş yönüne uygun, uyarıcı işaret ve tabelaların konulması da karara bağlandı.
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