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Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası beklendiği gibi faizleri sabit tutma kararı aldı.
 10 Aralık 2020 15:57
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Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tutma kararı alırken, daha önce sinyalini verdiği teşvik uygulamasını da hayata geçirdi.

Piyasa beklentilerine paralel olarak banka mevduat faizini -%0,5 seviyesinde tuttu. Banka, politika faizini %0, marjinal fonlama faizini %0,25 seviyesinde sabit bıraktı.

Banka pandemi alım programına 500 milyar euro ekledi ve programı 9 ay uzattı. Daha önce Haziran 2021'de tamamlanması gerekeb pandemi alım programı Mart 2022 tarihine uzatıldı. Pandemi alım programının toplam büyüklüğü de 1,85 trilyon euroya yükseldi.

Bankanın faiz kararı metninde kura ilişkin gelişmelerin takip edileceği vurgusu yapıldı.
Memurlar.Net
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