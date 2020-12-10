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Buket Aydın: Kadına şiddetin başka bir türüne maruz kalıyorum!

Buket Aydın, Instagram hesabı üzerinden özel hayatı ile ilgili çıkan asılsız haberlere isyan etti.
 10 Aralık 2020 16:08
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Buket Aydın: Kadına şiddetin başka bir türüne maruz kalıyorum!

Demirören Medya Grubu'ndan ayrıldıktan sonra 7 yıllık eşinden boşanan Kanal D Haber Dairesi Başkanı ve Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile birlikte olduğu sosyal medyada iddia edilmişti.

Özel hayatı ile sık sık haberlere konu olan Aydın, kendisi hakkında asılsız haber yapanlara ateş püskürdü.

Aydın: Kadına şiddetin başka bir türüne maruz kalıyorum

Buket Aydın, ilgili haberlerin ardından Instagram hesabından bir açıklama yayınladı.

Aydın, açıklamasında ilgili haberleri yapanlar hakkında dava yoluna gideceğini belirtti.

Buket Aydın, "Beni magazin figürü haline getirip 'aklınızca' haber arenasından silmeye çalışıyorsunuz. Kadına şiddetin başka bir türlüsüne maruz kalıyorum." dedi.

İşte Buket Aydın'ın o açıklaması;

Ben özel hayatım hakkında konuşmayacağım dedikçe siz beni çamurunuzun pisliğinizin içine çekmek için uğraşıyorsunuz. Beni çekemeyen benden nefret eden herkes kinini hasetini salak saçma haberler üzerinden kusuyor. Görüyorum ki sizi medyadaki varlığım aşırı derecede rahatsız etmiş. Beni magazin figürü haline getirip "aklınızca" haber arenasından silmeye çalışıyorsunuz. Kadına şiddetin başka bir türüne maruz kalıyorum. Haberciler arasında evliyken boşanan tek ben değilim son da ben olmayacağım.

Fakat benim hayatımı abartmakta üstünüze yok. Kapalı kapılar ardında "Neler neler" döndürenler çok saygın diye övülürken ben kasıtlı olarak sürekli saldırıya maruz kalıyorum. Bunun sebebi belli; ben bu haberleri göreyim gördükçe medyadan soğuyayım. Ama ne yazık ki bunu başaramayacaksınız. Önemli olan para karşılığı haber yapan operasyonel medya siteleri değil; izleyicidir. Halk nezdinde etkim ortadadır.

Bunu nasıl devam ettirdiğimi önümüzdeki günler size gösterecektir. Masa başında eline bilgisayar alanın iftira atması bence sizlerin de içini acıtmalı zira herkesin başına gelebilir. Yasal hakkımı bu sefer sonuna dek arayacağımı belirtiyorum. İşin bundan sonraki kısmını önce Allah'a sonra avukatım Altın Mimir'e havale ediyorum.
Memurlar.Net
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