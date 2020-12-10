1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi yarın açıklanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapılacak tanıtımda, "Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi" ilk kez kamuoyuyla paylaşılacak
 10 Aralık 2020 16:12
+Aa- Yazdır
Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi yarın açıklanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Eylül 2021'de 12'ncisi düzenlenecek Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na dair ilk tanıtım yarın Bakan Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek şura tanıtımında akıllı ve çevreci yol haritası olarak hazırlanan "Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi" ilk kez kamuoyuna duyurulacak.

Gelecek yıl eylül ayında gerçekleşecek 12'nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın ana teması "Lojistik-Mobilite-Dijitalleşme" oldu. Şuranın başlıca hedefleri, Türkiye'nin ulaştırma, altyapı ve haberleşme alanlarındaki stratejik hedeflerine katkı sağlamak, sektörün dünyayla eş zamanlı gelişimine katkıda bulunmak, çözüm bekleyen hususlarla ilgili öneriler getirmek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası küresel tedarik zincirlerinin yeni standartlarını belirlemek, ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliğini güçlendirmek olarak belirlendi.

- Gelecek 10 yıla ilişkin hazırlıklar gündemde

Tanıtımda, "Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi" genel hatlarıyla aktarılacak. Belgeyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, yük, insan ve veri odağında sürdürdüğü temel ve açığa çıkmamış ihtiyaçların belirlenmesine dair çalışmaların tamamlandığı ve gelecek 10 yılın hazırlıklarının yapılabileceği mesajı verilecek.

Bakanlığın, demir, kara, deniz ve hava yolları ile haberleşme alanlarındaki temel yaklaşımlarını içeren, uzman fikirlerinden somut uygulamalara kadar ulaşım alanında birçok dönüşümü içinde bulunduran Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi, sektör paydaşlarıyla birlikte değerlendirilecek.

Küresel çapta yaşanan Kovid-19 salgını nedeniyle Ulaştırma ve Haberleşme Şurası, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Yerleşkesi'nde yapılacak. Şurada kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri, akademisyenler, yurt dışından sektöre yön veren kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcileri, söz konusu politika belgesi kapsamında atılacak adımları belirlemek ve ortak akıl oluşturmak üzere bir araya gelecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Üç ilde kalabalık caddelere HES kodu ile girilecek
10 Aralık 2020 17:01		 Testi pozitif çıkanların evine 'Bu konut ziyarete kapalıdır' notu asılacak
10 Aralık 2020 16:30
Bir ilde daha en yoğun caddeye kişi sınırı getirildi
10 Aralık 2020 15:57		 Dört ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
10 Aralık 2020 15:12
İSKİ su borçlarını yapılandırıyor
10 Aralık 2020 13:43		 Maskesiz yakalanan dilenci: 50 ceza yazıldı, ödemedim, bunu da ödemeyeceğim!
10 Aralık 2020 12:54
Kastamonu'da ateşi 38 derece olanlara 10 gün karantina
10 Aralık 2020 12:30		 Polis Kovid-19 tedbirlerine uyan vatandaşlara kliple teşekkür etti
10 Aralık 2020 11:57
Bu ilde yeni yılda suya zam yok, yüzde 50 indirim var
10 Aralık 2020 11:27		 MASAK, suç gelirlerinin spor yoluyla aklanmaması için ilgili kesimleri uyardı
10 Aralık 2020 11:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:07 - Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemisi serbest bırakıldı17:01 - Üç ilde kalabalık caddelere HES kodu ile girilecek16:56 - Özel aracında maske takmayınca, ceza yiyen vatandaş isyan etti16:51 - AB Liderler Zirvesi'nin son taslağı ortaya çıktı: Yaptırım var, uygulaması Mart'ta16:47 - FETÖ'nün e-postaları deşifre edildi! 'Cennete bilet' ortaya çıktı16:43 - FETÖ'den yargılanan eski Belediye Başkan Yardımcısına hapis
16:35 - Koronalı hastaların akciğer röntgenleri korkuttu16:30 - Testi pozitif çıkanların evine 'Bu konut ziyarete kapalıdır' notu asılacak16:27 - Kovid-19 kostümü giyen belediye personeli, kalabalığın arasına daldı16:20 - Çocuklarının gözü önünde kocasını öldüren kadın tutuklandı16:15 - Baba ve oğlu 15 gün arayla koronavirüse yenik düştü16:12 - Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi yarın açıklanacak
16:08 - Buket Aydın: Kadına şiddetin başka bir türüne maruz kalıyorum!16:04 - AYM, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu 15 Aralık'ta görüşecek16:01 - Yerebatan Sarnıcı'nda korkutan tespit15:57 - Bir ilde daha en yoğun caddeye kişi sınırı getirildi15:57 - Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu
15:50 - Doktora tehdit ve hakarette bulunduğu öne sürülen kişi hakkında suç duyurusu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ataş Kara, maskesiz hayatın ne zaman başlayacağını açıkladı
Adalet Bakanı Gül'den personel alımına dair açıklama
Yargıtay, Bylock'ta aşk yazışmaları var dedi, beraat kararı verdi
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan ilk mesaj
Öğrenciler canlı derse girmezse, öğretmen ek ders alabilir mi?
Mahalle fırınında ekmek pişiren 40 kadının testi pozitif çıktı
Böcek, Kılıçdaroğlu'nun özel olarak gönderdiği kişiyi görevden aldı
Bakan Kasapoğlu: Merkez ve Taşra teşkilatına 515 personel alacağız
HSCB'den 2021 yılında altın için tahmin
BioNTech: Siber saldırıda aşı verilerimiz hacklendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Uzaylıların rengi 2
atalanta 1
uçan vasıtalar bir an önce bulunsa 1
freecycle 1
sosyolog Dr.Mahmut Karaman 1
Ölmüş eşek kurttan korkmaz 1
cam prizma 1
uzaylı zekiye 2
lahmacun ayran menü 1
maske izi 2
SON İLANLAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı, sözleşmeli 500 yurt yönetim memuru alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KOSGEB, 44 kobi uzman yardımcısı alacak
Bursa Belkar Geçici 8 İşçi Alacak
Ordu Fatsa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Giresun Alucra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam