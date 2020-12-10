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FETÖ'nün e-postaları deşifre edildi! 'Cennete bilet' ortaya çıktı

FETÖ'nün mali ayağına operasyon düzenleyen emniyet birimleri, örgütün internet üzerinden yaptığı yazışmaları ele geçirdi.
 10 Aralık 2020 16:47
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FETÖ'nün e-postaları deşifre edildi! 'Cennete bilet' ortaya çıktı

8 Aralık'ta İstanbul polisinin düzenlediği FETÖ operasyonunda önemli dijital dokümanlara el konuldu. Yazışmalara göre, terör örgütü 2013 yılından itibaren, FETÖ'ye destek amaçlı banka aracılığıyla gönderilen paraların takibini zorlaştırmak için "bağış" yerine "bilet" denilmesini istedi. 3 Mayıs 2013 tarihinde yapılan yazışmada, örgütün firari olduğu değerlendirilen üst düzey bir yöneticisi, toplu elektronik posta yoluyla duyuru yaptı.

Yapılan duyuruda "Mayıs ayı 9. taksitlerimizi elden veya banka yoluyla tarafıma ulaştırabilirsiniz. Havalede isim yazmayı unutmayın. Ayrıca burs yazmayalım, bilet diyelim. Ayrıca ödenmeyen biletler mevcuttur. Bilginize." ifadelerine yer verildi.

Bağış yerine bilet yazdılar

TRT Haber'den Büşra Çelik'in haberine göre ele geçirilen dijital dokümanlara göre, bazı örgüt üyelerinin, gönderdikleri paranın açıklama bölümüne "cennete bilet" yazması dikkat çekti. Toplanan paralar da terör örgütünün kontrolündeki kapatılan Bank Asya'ya ve 2016 yılında kayyum atanan Kaynak Holding aracılığıyla FETÖ'ye gitti. Örgüt içinde e-posta yoluyla yapılan yazışmalarda, FETÖ'nün Emniyet ayağının en önemli isimleri arasında yer alan, eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'e ilişkin önemli bir detay da ortaya çıktı.

FETÖ'cü adaya mali destek

2015 seçimlerinde bağımsız milletvekili adayı olan Yılmazer'e örgüt üyeleri tarafından "bilet", "burs", "kurban" gibi isimler altında düzenli mali destek sağlandı. Kaynak holdinge bağlı 19 şirket, bir vakıf ve bir dernek hakkında FETÖ'yü finanse ettikleri gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişinin İstanbul Emniyeti'ndeki sorgusu sürüyor.
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