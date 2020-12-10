AB Liderler Zirvesi'nin son taslağı ortaya çıktı: Yaptırım var, uygulaması Mart'ta
|10 Aralık 2020 16:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün, "Yaptırım bizi ırgalamaz" sözleri sonrasında bugün toplanacak AB Liderler Zirvesi'nin güncellenmiş taslak metnini Reuters haber ajansı paylaştı.
Yunanistan ve Rum Kesimi ile yaşadığı enerji anlaşmazlığı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını ele alan Avrupa liderleri, zirvenin yeni taslak metnine göre kişilere yönelik yönelik yeni yaptırımlar üzerinde anlaşma sağlarken, yaptırımların devreye alınmasını Mart ayına öteleyecekler.
Zirvenin son taslak metnine göre, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, AB yetkililerinden "Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki izinsiz sondaj faaliyetleri göz önüne alarak . listelere ekler yapmalarını" isteyecek.
JOE BIDEN'I BEKLEYECEKLER
Öte yandan AB liderlerinin Ocak ayında Beyaz Saray'da çalışmaya başlayacak Joe Biden ile yaptırımların genişletilmesi konusunda koordineli çalışmayı amaçladığı da metinde yer aldı. Perşembe gecesi (bu gece) yemekte gündeme gelmesi beklenen taslak metinde, "Türkiye tek taraflı olarak hamleler ve provokasyonlar yaptı ve Avrupa Birliği'ne karşı retoriği artırdı" yorumu da yer aldı.
Reuters haber ajansına konuşan kıdemli AB diplomatları önerilen yaptırımların sembolik olduğunu söyledi. Yetkililer bunun sebebi olarak da, "Çünkü AB bloğu bir NATO müttefiki ve AB adayı olan ve ayrıca ekonomisi ve para birimi zayıf olan Türkiye'ye sert bir şekilde cezalandırmaktan çekiniyor" yorumunu yaptı.
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