Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu Türk gemisi serbest bırakıldı
|10 Aralık 2020 17:07
|+Aa- Yazdır
Yerel yetkililerden alınan bilgiyi göre, Libya'nın Misrata kentine ulaştırmak üzere ilaç taşıyan ve talimatlara uymadığı iddiasıyla 9'u Türk, 17 mürettebatıyla Hafter güçlerince alıkonulan Jamaika bandıralı "Mabrooka" adlı Türk ticari kargo gemisi serbest bırakıldı.
Kaynaklar, mürettebatıyla birlikte bırakılan geminin, nihai rotası olan Misrata'ya gitmek üzere yola çıktığını aktardı.
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Sözcüsü Ahmed el-Mismari, 8 Aralık'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ticari geminin, "yasak ilan edilen bölgeye girdiği ve yapılan çağrıya cevap vermediği" iddiasında bulunmuş, "denizcilik kural ve kanunlarına aykırı hareket ettiği için soruşturulmak üzere" ülkenin doğusundaki Ras el-Hilal limanına çekildiğini belirtmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye Varlık Fonu: Kamuya aktarılan tutar yüzde 27 arttı
10 Aralık 2020 19:12
|Emniyetten 'WhatsApp yoluyla doğrulama' uyarısı
10 Aralık 2020 19:12
|Erdoğan Ermenistan'a seslendi: Sorunumuz halkla değil, yönetimle
10 Aralık 2020 18:17
|Aliyev'den Türkiye'ye övgü: Bağımsızlık, mertlik ve cesaret örneği
10 Aralık 2020 17:14
|AB Liderler Zirvesi'nin son taslağı ortaya çıktı: Yaptırım var, uygulaması Mart'ta
10 Aralık 2020 16:51
|'Ankara Niğde otoyolunun eksik kalan 2. kısmını açacağız'
10 Aralık 2020 15:01
|Kılıçdaroğlu yanıtladı: Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
10 Aralık 2020 14:59
|Kılıçdaroğlu, 'Muharrem İnce parti kuracak' iddialarına ne dedi?
10 Aralık 2020 14:13
|Erdoğan ve Aliyev şükür namazı kıldı
10 Aralık 2020 13:58
|Bakan Ersoy: Pandemi sonrası en hızlı büyüyen sektör turizm olacak
10 Aralık 2020 13:57